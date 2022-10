Lyt til artiklen

Flammerne fra broen har lørdag morgen kunnet ses mange kilometer væk.

»Det er nogle ret særlige billeder. Det her er meget, meget ydmygende for Rusland og for Putin,« konstaterer B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

Endnu er der ikke total klarhed over, hvad der er sket, men ifølge den russiske styrelse for terrorbekæmpelse skulle en kraftig bilbombe tidligt lørdag morgen være eksploderet på Krimbroen, der forbinder den annekterede halvø med det russiske fastland.

Samtidig passerede et godstog stedet, og adskillige brændstoftanke herpå skulle også have været med til at udløse den voldsomme brand, lyder oplysninger fra russiske myndigheder.

Uafhængig meldinger går desuden på, at flere sektioner af broens vejbaner er kollapset og er faldet i vandet.



Endnu vides det ikke, hvem der står bag angrebet på den vigtige bro, men enkelte Krim-politikere har lørdag morgen allerede været ud givet skylden på »ukrainske vandaler«.

Med alle de forbehold, der endnu bør tages, vurderer Jakob Illeborg, at det også er sandsynligt, at Ukraine står bag. Om der så er tale om en bilbombe eller et decideret missilangreb.

Ikke mindst set i lyset af, at Krimbroen blev bygget som et stort prestigeprojekt – indviet af Vladimir Putin – efter den russiske annektering af Krim-halvøen i 2014.

»Symbolikken er ikke til at tage fejl af. Det er en bro, der er meget hadet i Ukraine, fordi den symboliserer deres tab af Krim,« siger B.T.s internationale korrespondent:

»Men broen er ikke bare symbolik. Det er også en ekstremt vigtig, russisk transportåre, og for Putin og Rusland er det her endnu et ydmygende eksempel på, at Ukraine er i stand til at ødelægge helt afgørende infrastruktur for dem.«

Jakob Illeborg mener videre, at angrebet på Krimbroen dybt inde på russisk annekteret territorium vil sende »chokbølger ned på Krim-halvøen« og til de russere, der opholder sig der.

»Det er noget, man indtil videre har set som værende umuligt at gøre for Ukraines hær. Det her kan tolkes som, at der er appetit i Ukraine på også at vinde Krim tilbage, selv om det endnu er langt fra at kunne blive til virkeligheden,« siger han.

Nattens hændelser på Krimbroen sker kun en uge efter, at Vladimir Putin stod i spidsen for en stor ceremoni, der skulle fejre annekteringen af fire ukrainske regioner, hvor den russiske præsident igen brugte en voldsom retorik.

»Vi skal huske på, at det her sker i skyggen af, at Putin har truet med atomvåben, hvis ukrainerne eller andre bliver ved med at angribe det, som Rusland ser som russisk territorium,« siger Jakob Illeborg:

»Man kan godt sige, at det er højt spil, men det vil ukrainerne tilsyneladende blæse på. Det viser et vovemod og er en tydelig indikation om, at de ikke er bange for russerne.«

De russiske myndigheder arbejder på at få en færgeforbindelse sat i stand over Kertjstrædet som erstatning for den ødelagte bro.