»Liz Truss har 12 timer til at redde sit job.«

Sådan lyder en overskrift på Sky News om den hårdt pressede britiske premierminister, og den vurdering er B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, enig i.

Han forklarer, at Liz Truss betaler prisen for sin storstilede og gennemgribende økonomiske plan, som er faldet fuldstændig til jorden.

»Hun har måtte lave en kovending på stort set alt det, hun kom med, og da det ligesom var det, der var hendes løfte, da hun blev valgt ind, så er hendes troværdighed og pondus væk.«

»Det kan godt være, at hun hedder premierminister på papiret, men spørgsmålet er, om det overhovedet er hende, der bestemmer i regeringen. Hun er simpelthen 'dead woman walking'.«

Jakob Illeborg, international korrespondent hos B.T., er lige nu i London, hvor han følger den politiske situation tæt.

Jakob Illeborg er i London lige nu, og selvom britisk politik ofte er en smule tumultarisk, er retorikken fra de nationale medier alligevel på en sjældent set høj klinge.

»De taler om absolut kaos i og omkring regeringen og i Det Konservative Parti. Du skal tænke på, at hun ikke engang har været her i seks uger. Det er aparte, og som folk siger herovre, så er det til at grine af, hvis det da ikke var, fordi det er så alvorligt. Det er landets ledelse, og lige nu ved ingen, hvor de er på vej hen. Det er på alle måder en svær tid.«

»Det er fuldstændig vildt, og det er helt uden fortilfælde.«

Jakob Illeborg tror, at der vil ske det samme, som der skete med Liz Truss' forgænger, Boris Johnson. Her var der langsomt, men sikkert, flere og flere, som begyndte at kræve premierministerens afgang. Der er allerede syv parlamentarikere, der har bedt Liz Truss om at træde tilbage.

Den internationale korrespondent har meget svært ved at se, hvordan Liz Truss skal klare skærene.

Hvis det ender med, at premierministeren må gå, kan det presse De Konservative til en beslutning, som de bestemt ikke har lyst til.

Nemlig at udskrive valg.

»Det er rigtig dårligt nyt for De Konservative, for hvem skal have tiltro til, at de ved, hvad de foretager sig? Selvom et valg er det sidste, Konservative har lyst til, fordi har så dårlige meningsmålinger, så kan de blive nødt til det, fordi de simpelthen ikke længere har mandat til at danne regering. Så det er godt nok op ad bakke.«