Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Kvinden kigger ind i kameraet. Hun svinger med en strittende pegefinger, mens hun råber.

»Hvis Lula vinder er det snyd. Vi vil ikke acceptere det. Vi vil marchere mod Brasilia, og ingen hær kan stoppe os,« lyder det.

En enkelt brasiliansk vælger på tv, ja. Men tilhængeren af den siddende præsident, Jair Bolsonaro, kan også ses som et symbol på et brasiliansk valg, der er gået amok. Venstre mod højre. To uforsonlige fløje.

Og det er ikke slut endnu. Ingen kandidat fik mere end 50 procent af stemmerne ved søndagens valg, så forude venter knap en måneds fornyet politisk polemik.

Den siddende præsident, Jair Bolsonaro, fik søndag et bedre valg end forventet. Foto: UESLEI MARCELINO Vis mere Den siddende præsident, Jair Bolsonaro, fik søndag et bedre valg end forventet. Foto: UESLEI MARCELINO

»Jeg tror, at mange brasilianere i virkeligheden havde et håb om, at man ikke skulle ud i en ny runde. Så man kunne få det overstået og komme videre,« siger B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg:

»Det, man frygter nu, er, at det kan koge fuldstændigt over.«

For den foreløbige valgkamp er blevet kaldt den mest polariserede nogensinde.

Der har været flittig brug af skældsord som 'kommunist', 'fascist', 'nazist' og det, der er værre. Der har været voldelige overfald, optøjer i gaderne, dødstrusler og flere tilhængere af topkandidaterne Jair Bolsonaro og Lula er faktisk blevet stukket ned og dræbt i politiske skænderier.

Søndagens valg fik følgende resultat:

48,43 procent af stemmerne gik til 'Lula', Luiz Inacio Lula da Silva.

43,20 procent af stemmerne gik til Jair Bolsonaro.

Men måske lige så interessant svarede 67 procent i en meningsmåling op til valget, at de frygtede at blive udsat for vold på grund af deres politiske overbevisning.

Hvilket siger noget om, hvad der er på spil.

»Det ser ud til at blive en meget voldsomt duel mellem de to. Bolsonaro er ikke bleg for at smide handskerne og gå til makronerne, og mon ikke Lulas fløj vil prøve at svare tilbage,« vurderer Jakob Illeborg:

Lula-tilhængere fejrer sejren i første valgrunde. Foto: SERGIO LIMA Vis mere Lula-tilhængere fejrer sejren i første valgrunde. Foto: SERGIO LIMA

»Man frygter en gadekampsagtig stemning mellem de to politiske fløje, som kan blive rigtig, rigtig grim.«

I virkeligheden har begge præsidentkandidater en broget fortid, foruden at være placeret langt, langt ude på hver sin fløj.

På venstrefløjen står Lula, der tidligere har været præsident, men også har været idømt en lang fængselsstraf for korruption og hvidvask.

På højrefløjen står Jair Bolsonaro, der har gjort sig bemærket ved i sin præsidentperiode at fornægte covid-19, mens knap 700.000 brasilianere døde. Imens genoptog han også en omfattende fældning af Amazonas-regnskoven.

Han har i øvrigt proklameret, at han kun vil gå af, hvis han bliver fængslet eller dræbt. Og at han er »klar til at gå i krig«.

»Det er jo ikke super opmuntrende for de demokratiske tanker. Og det er således et afgørende valg i en usikker tid – ikke bare for Brasilien og Sydamerika. Brasilien er et stort land og er en vigtig del af verdensøkonomien,« siger Jakob Illeborg:

»Så vi skal allerede i de næste uger holde øje med, hvor vildt det kommer til at gå for sig, og det kan i sig selv være med til at destabilisere landet.«

Anden valgrunde finder sted 30. oktober.