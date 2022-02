Fire af premierminister Boris Johnsons nærmeste ansatte har torsdag sagt op.

»Det her handler om Boris Johnson selv, det handler ikke om politik,« lyder det fra B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg.

Og det er særligt den britiske premierministers chef for politik, Munira Mirza, der har trukket tænder for Johnsom. Jakob Illeborg beskriver hende som en både begavet og visionær ledertype, der altid har været meget loyal over for Johnson.

»Man kan sige, at hun er den værste af dem, fordi han i høj grad har lænet sig op ad hende i forhold til, hvordan skibet skal sejle.«

Munira Mirza stoppede efter Johnson mandag anklagede oppositionens leder, Labour-partiets Keir Starmer, for i et tidligere job ikke at have retsforfulgt en af Storbritanniens værste sexforbrydere. Onsdag gik Starmer i rette med Johnsons påstand og kaldte hans anklager for falske »konspirationsteorier.«

Det er formentlig af samme årsag pressechef Jack Doyle, stabschef Dan Rosenfield og øverste privatsekretær Martin Reynolds stoppede torsdag.

Torsdag forsøgte Boris Johnson at trække i land efter anklagen, som vakte stor opsigt. Men Johnsons ord var ikke nok til at få Mirza til at blive ved hans side som rådgiver.

Og særligt den måde Johnson trak i land har Jakob Illeborg ikke stor forståelse for.

Boris Johnson sammen med Munira Mirza. Foto: DANIEL LEAL Vis mere Boris Johnson sammen med Munira Mirza. Foto: DANIEL LEAL

»Han har trukket i land på en rigtig Johnson-måde, hvor han siger, at det han mente, var noget andet – og det er jo ikke at sige undskyld,« siger Jakob Illeborg og fortsætter:

»Så sig dog undskyld, tænker man. Hvorfor siger han ikke bare, at han blev grebet af noget, der fik ham til at skyde de påstande afsted.«

Hele episoden har i Jakob Illeborgs øjne vist en side af Boris Johnson, som før har været gemt væk bag politik.

»Det bliver for ubehageligt og for Trump-agtigt. Boris minder om ham i sin vildskab – han lyver og snyder på vægten, og vil ikke kendes ved det. Normale, almindelige premierminister de ville gå nu – men det gør han ikke,« siger Jakob Illeborg, som tror, at det er svært for Johnson at se, at en sag om hans person og ikke hans politik kan blive et farvel til ham.

Han kan ikke forstå, hvorfor fejlagtige påstande og fester under lockdown kan medfører, at han kan blive smidt på porten, mener Illeborg.