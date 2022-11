Lyt til artiklen

»Tingene kommer til at ændre sig.«

Sådan lyder det fra B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, efter Republikanerne nu har sikret sig flertallet i Repræsentanternes Hus – men det risikerer også at kaste USA ud i et form for 'politisk dødvande' de næste to år.

Årsagen til det er, at det efter sidste uges midtvejsvalg står klart, at der er splittelse i den amerikanske kongres.

Hvor der er republikansk sejr i det ene kammer – Repræsentanternes Hus – er der demokratisk sejr i det andet kammer – Senatet.

»Det vil sige, at det grundlæggende ligner en situation, vi før har set i USA, hvor der ikke rigtig sker mere – andet end præsidentielle dekreter og videreførelse af noget af det, der allerede er sat i gang,« forklarer Jakob Illeborg.

Det betyder dog ikke, at det ikke er en sejr for Republikanerne, at de nu har flertallet i Repræsentanternes Hus.

»Det er ikke overraskende, at de har fået flertallet, men det ændrer ikke ved, at det nu er et faktum. Og det betyder, at tingene kommer til at ændre sig,« siger Jakob Illeborg:

»Al lovgivningsproces starter i virkeligheden starter her (i Repræsentanternes Hus, red.). Og når det er Republikanerne, der har flertallet der, så er det også dem, der i høj grad styrer, hvad det er for nogle processer, der bliver sat i gang.«

B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg i USA. Vis mere B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg i USA.

»Og det vil sige, at det bliver sværere at være Joe Biden, og at det bliver sværere at være demokrat. Det er indiskutabelt,« tilføjer han.

Men Republikanernes sejr hviler på et spinkelt grundlag, da partiet ikke ser ud til at have et overvældende flertal, men et noget mindre et.

Og det kan også få betydning:

»Det her er selvfølgelig en sejr for dem, men den smager måske ikke så godt, som de havde håbet, fordi de havde regnet med en større valgsejr. Og Demokraterne vil gøre alt, hvad de kan, for at lokke nogen af Republikanerne over på deres side,« siger Illeborg og fortsætter:

»Overordnet vil det her sige, at det her sætter en stopper for en masse af Joe Bidens videre tiltag. Det bliver sværere at lave nye love, men omvendt har Demokraterne Senatet, så det bliver også svært for Republikanerne at komme nogen som helst vegne.«

Og det bringer os frem til en situation, der de næste to år kan ende i et form for politisk dødvande, hvor der ikke sker det store, fordi de to sider holder hinanden i skak.

Derfor kan de kommende to år ende med at få et andet fokus:

Nemlig præsidentvalget i 2024:

»Jeg tror, at rigtig meget nu kommer til at handle om: 'Hvor skal vi hen'. Altså, skal vi have 'The battle of the old men' med Joe Biden mod Donald Trump, eller skal der ske noget andet,« forklarer Jakob Illeborg og tilføjer:

»Det er det, den næste tid kommer til at handle om.«