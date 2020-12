Julestemningen var ved at indfinde sig i Londons berømte handelsstrøg og i metropolens mange restauranter og pubber.

Men nu lukker London igen delvist ned, efter Storbritannien de seneste dage har haft 1.000 tilfælde af en ny variant af coronavirus, der spreder sig hurtigt i navnlig den sydlige del af landet.

Det er et hårdt slag for millionbyen, siger B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg, der lige er vendt tilbage til Danmark efter flere dages ophold i London.

»Det er en meget svær situation, fordi London er en meget dynamisk by, som på alle måder er afhængig af handel,« siger Jakob Illeborg.

Jakob Illeborg, international korrespondent hos B.T.

London var lige kommet ud af måned lang delvis nedlukning, og de seneste par uger var der igen kommet liv i restauranterne og liv i gaderne.

»Livet var lige kommet tilbage til London her op mod jul, og så kommer den her meget hurtige og brutale nedlukning,« siger Jakob Illeborg.

Den britiske sundhedsminister Matt Hancock holdt mandag tale i det britiske underhus.

Her gjorde han det klart, at London nu har et så højt smitteniveau, at den britiske hovedstad rykker op på det højeste niveau – niveau tre – i landets coronaberedskab.

Coronaen spreder sig igen i London. Byen rykker op i højeste beredskabsniveau.

Det betyder blandt andet, at pubber og restauranter skal lukke for gæster. De nye restriktioner træder i kraft onsdag.

»Normalt gennemgår den britiske regering corona-situationen om onsdagen og melder nyt ud om torsdagen. Det har man ikke kunnet vente på denne gang. Det viser noget om, hvor alvorligt man tager situationen,« siger Jakob Illeborg og tilføjer:

»Det hænger sammen med den nye type corona, som åbenbart smitter og spreder sig langt hurtigere, end noget vi har været ude for før. Det er den, der er løbsk i London lige nu, og det er derfor, man reagerer så hårdt.«

Den nye nedlukning lige op til jul, som er højsæson for restauranter, pubber og butikker, kan få katastrofale følger for mange handelsdrivende, vurderer Jakob Illeborg.

»Udgifterne for handelsdrivende er meget høje i London, for eksempel huslejen. Så selvom man får støtte, er der stadig udgifter, der skal betales.«

»Mange sagde allerede før den nye nedlukning, at de kun hang i med det yderste af neglene. Så man må frygte, at det her bliver et kollaps for mange.«

Mens restauranter og pubber fra onsdag igen er tvangslukkede, kan tøjbutikker og anden detailhandel fortsat holde åbent, men den vigtige julehandel vil blive hårdt ramt, lyder det fra Jakob Illeborg.

»Det bliver en anderledes jul. Mange havde håbet, at de skulle indhente noget af det tabte op til jul. Men myndighederne anbefaler nu, at man ikke rejser ind til London. Så alle, der plejer at komme ind til byen og Oxford Street for at shoppe, de kommer så heller ikke – og det kommer til at gøre ondt.«