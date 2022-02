Morgensolen titter frem mellem skyerne og skinner på Kievs gyldne katedraler, og det gule og blå flag vejer stadig overalt i den indre by.

Kiev har overlevet endnu en nats angreb, men ikke uden omkostninger. Natten gennem lød der drøn fra missilnedslag og lyden af artilleri.

Kiev stod imod overmagten, men kun lige præcis. Der er endnu ikke overblik over tabstallene, men de kan næsten ikke undgå at være betragtelige.

Også russerne har dog lidt tab, og hvis Putin truede, at han kunne snuppe magten i Kiev med en lynkrig, så gjorde han tilsyneladende regning uden vært.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, dækker krigen i Ukraine fra Kiev Vis mere B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, dækker krigen i Ukraine fra Kiev

»Russerne angreb på Peremohy Avenue i Kiev. Angrebet blev slået tilbage,« skrev Det ukrainske forsvars officielle Facebook-side lørdag morgen. Denne morgen er der aktive kampe i Kievs gader, men det er ikke lykkedes russerne at lave det afgørende gennembrud.

Et af de mange beboelseshøjhuse i udkanten af byen er i nat blevet ramt, og skaden er omfattende. Det modsiger russernes påstand om, at deres missiler er meget præcise og kun vil ramme militære mål.

Mens jeg skriver dette, starter luftalarmen igen. Sirenerne har hylet meget af natten, og Kievs borgere sidder rædselsslagne i kældre i undergrunden, eller bare i deres hjem og håber på det bedste.

Et ungt par der netop er blevet gift har begge sluttet sig til The Territorial defence, Kievs civilforsvar Foto: MIKHAIL PALINCHAK Vis mere Et ungt par der netop er blevet gift har begge sluttet sig til The Territorial defence, Kievs civilforsvar Foto: MIKHAIL PALINCHAK

»Vi nåede ud af byen, og min familie er nu samlet i et hus, hvor vi gemmer os i kælderen. Men jeg er så bekymret for alle mine venner i Kiev, der ikke er kommet ud. Jeg er bange, det er vi alle sammen,« siger 16 årige Veronica til B.T. i Kiev

Alle borgere er blevet bedt om at blive indendørs, og Kievs gader er støvsuget for liv. Den ukrainske regering oplyser, at der nu er »russiske sabotører« på gaderne

Russernes sejr og overtagelse af Kiev virker uundgåelig. Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, skulle efter sigende have takket nej til et amerikansk til ud om at blive evakueret.

En lejhlighed ramt af missiler i Kiev Foto: GLEB GARANICH Vis mere En lejhlighed ramt af missiler i Kiev Foto: GLEB GARANICH

»Vi bliver nødt til at stå fast. Ukraines fremtid afgøres i disse timer,« sagde Zeenskyj fredag aften. Lørdag morgen postede han en optagelse fra gaderne, ikke så langt fra hvor B.T. befinder sig,

»Der verserer falske rygter om, at jeg har bedt hæren lægge våbnene. Det er ikke sandt. Her er jeg, og vi kæmper videre,« siger Ukraines præsident.

Kievs borgmester, Vitali Klitschko, melder om intense kampe natten igennem over hele byen.

De løbende luftalarmer og de mange missilanslag gør det ikke nemt at være borger i Kiev. Her er børn på vej mod undergrunden for at søge ly. Foto: DANIEL LEAL Vis mere De løbende luftalarmer og de mange missilanslag gør det ikke nemt at være borger i Kiev. Her er børn på vej mod undergrunden for at søge ly. Foto: DANIEL LEAL

Krigen går helt sikkert langsommere, end Putin havde håbet på. Men den russiske hær ser ud til at være ved at lykkes med at slå en jernring rundt om byen. Det er nu meget svært at komme ind eller ud hovedstaden.

Denne morgen fulgtes jeg med et par internationale journalister ned til morgenkaffen. Hotellets anlæg spiller stadig musik, som var det en ganske normal lørdag. Det er dog alt andet, og vi kunne ikke lade være med at grine skævt, da næste sang på playlisten var Abbas ‘The Winner Takes it All’.