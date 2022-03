»For Guds skyld. Denne mand kan ikke forblive på magten.«

Sådan lød slutningen på den tale, som den amerikanske præsident Joe Biden holdt lørdag aften i Warszawa i Polen. Hele verden kiggede med, og få tvivlede på, at den sætning var en opfordring til russerne om at vælte deres præsident Vladimir Putin.

Men så trak Det Hvide Hus i land.

»Præsidentens pointe var, at man ikke kan tillade Putin at udøve magt over sine nabolande eller i regionen. Han talte ikke om Putins magt i Rusland, eller et regimeskifte,« lød det efter medier verden over havde bragt Bidens opfordring på forsiden.

Joe Biden under sin tale i Polen lørdag aften.

B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg er dog i tvivl om, hvorvidt verdens befolkning, ledere og meningsdannere vil tage korrigeringen til sig.

»Biden sagde det, alle tænker lige nu,« siger han og fortsætter:

»Jeg tænker, at det er helt tydeligt ikke var planlagt. Det spændende er nu, hvordan ikke bare Rusland, men resten af verden reagerer.«

Jakob Illeborg ser to mulige udfald – eller det er i hvert fald de udfald, der er mest sandsynlige.

Jakob Illeborg. International korrespondent hos B.T.

Enten vil kritikerne mene, at Biden ikke helt er i sync med, hvad der foregår. At han skaber en tilspidset situation ved at kæve et regimeskifte i et land med atommagt. Den hårde retorik kan få Putin til at føle sig endnu mere truet, end han måske allerede gør.

Eller også bliver kommentaren mødt med opbakning fra EU-landene.

»Jeg tror, man skal se den her kommentar i ryggen af, at han har talt med alle europas ledere det seneste døgn. Han kan se, at vi står sammen.«

Tidligere lørdag ramte en anden kommentar fra Biden verdens overskifter. Efter et besøg hos ukrainske flygtninge i den polske hovedstad, Warszawa, blev Biden spurgt, hvad han mener om den russiske præsident.

»Han er en bøddel,« lød svaret.

Talen og denne kommentar viser ifølge Jakob Illeborg, at der er gjort plads til en hårdere retorik fra Det Hvide Hus, når der tales om krigen i Ukraine.