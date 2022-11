Lyt til artiklen

Tidligere var han af flere blevet udset til at kunne være en kronprins i partiet.

Men de seneste dage er det gået stærkt – og hvis han vil, har han formentlig nu en mulighed for at forsøge at begå kongemord.

Sådan lyder det fra B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, når det drejer sig om den republikanske politiker Ron DeSantis.

For mens den 44-årige guvernør under tirsdagens amerikanske midtvejsvalg havde et 'kanonvalg' i Florida, havde partiets tidligere præsident, Donald Trump, ikke helt det samme.

Og det endda selvom han slet ikke var på stemmesedlen.

Det var til gengæld en række kandidater, som Trump under valgkampen har stillet sig bag og støttet – men flere af dem måtte se sig slået af demokratiske kandidater.

Samtidig opnåede det republikanske parti ikke helt den store valgsejr, som mange forinden havde forventet, og flere har siden rettet fingeren mod Trump, når man har skullet finde en årsag til det.

»Hele dagen herovre har igen handlet om Trump. Men det har handlet om, at flere kommentatorer – også blandt de højreorienterede medier – er begyndt at tale om Trump som et problem. Som noget uanstændigt. Som noget, man må løse,« forklarer Illeborg:

»Det er der ingen, der har turdet før. Og det er ikke et godt tegn for ham.«

Lige nu er Donald Trumps problem – ifølge Jakob Illeborg – todelt.

For det første er det et problem, at han inden valgdagen erklærede, at man ville 'rydde hele bordet', og at han har annonceret, at han den 15. november vil komme med 'en meget stor nyhed', som flere kommentatorer formoder kan være, at han vil annoncere, at han genopstiller som præsidentkandidat.

»Det vil sige, at han nu har det problem, at han har været for åbenmundet, før han kendte valgresultatet,« forklarer Illeborg.

Det andet problem er, som tidligere nævnt, at flere af de kandidater, han støttede, ikke blev valgt ind. Det kan være med til at svække hans position internt i partiet, da det kan udstille hans politiske dømmekraft og gennemslagskraft.

Samtidig spøger Ron DeSantis nu for alvor i kulissen.

»Folk har længe udset ham til at være en kronprins på et tidspunkt, men det er som om, det nu går stærkt. Også fordi mange af Trumps egne folk har travlt med at skynde sig hen til håndvasken,« forklarer Illeborg.

»Det betyder, at hvis Ron DeSantis vil, så har han nok muligheden for at lave et kongemord.«

Før valget talte Jakob Illeborg med en amerikansk journalist, som vurderede, at DeSantis ville vente med at gøre noget, fordi han er så relativt ung:

»Så kunne Trump få lov til at brænde det hele af og brænde ud nu, og så kunne han ligesom overtage senere. Men nu her, på den anden side af valget, er muligheden der,« fortæller Illeborg og tilføjer:

»Trump får skylden for det dårlige resultatet, og på den anden side står en ung, frisk mand med en sød familie, som republikanerne rigtig godt kan lide. Det er svært ikke at bide til bolle.«

Situationen ser derfor pludselig tilspidset ud i det republikanske parti.

Hvis Trump den 15. november annoncerer, at han stiller op, så bliver DeSantis formentlig 'tvunget ud af busken':

»Og så har vi en drabelig duel,« spår Illeborg:

»Eller også skal Trump sige, at han ikke stiller op. Men det er bare ikke særlig Trump-agtigt. Så der er røre i andedammen, og jeg tror, der kommer til at ske ting og sager den kommende tid.«