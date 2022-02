Indenfor de seneste døgn har stemningen ændret sig markant i de ukrainske gader.

For mens situationen fortsat er anspændt, forsøger den ukrainske regering at undgå panik, og det har resulteret i, at der er blevet »usædvanligt« stille blandt indbyggerne i hovedstaden.

Således beretter B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, der i øjeblikket befinder sig i hjertet af Kiev.

»Jeg har klart set en forandring fra, at folk var stille og rolige, til i går at se, hvordan folk er blevet mere bekymrede. Og det er selvfølgelig klart, når hele verden skriver om et forestående angreb med raketter og bomber,« fortæller Jakob Illeborg og fortsætter:

»Gaderne i Kiev er helt usædvanligt stille, folk opholder sig i høj grad hjemme.«

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, er tilstede i Ukraine. Vis mere B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, er tilstede i Ukraine.

Den stigende bekymring blandt befolkningen har desuden fået flere til at pakke nødkufferter i tilfælde af, at byen kan blive forvandlet til en krigszone. Her overvejer flere at søge mod venner eller familie ved den polske grænse mod vest.

Men netop dette kan være problematisk for stemningen:

»Jo, flere, der gør det – jo flere, vil blive urolige, og på den måde kan der brede sig en panik, hvilket Ukraines regering prøver at forhindre. For det sidste, der skal ske, er panik,« siger han.

Den ukrainske regering forsøger derfor at skabe sammenhold blandt befolkningen, hvilket gøres ved at samle folk under flaget. Og også det kan fornemmes i Kiev, fortæller Jakob Illeborg:

»I går var der en sammenkomst, hvor folk sang og stod med en masse ukrainske flag. Og ud fra de mange, jeg har talt med, er der en generel 'vi lægger os ikke ned'-stemning,« fortæller han.

I videoen ovenfor ses det også, hvordan flere af indbyggerne i Kiev er klar til at kæmpe for deres land. Heriblandt en ukrainsk mand med sit barn i favnen.

»Vi er selvfølgelig bekymrede, men vi har ikke noget valg, så vi er klar,« fortæller han i videoen.