Blot 200 meter fra scenen hvor USAs kommende præsident, Joe Biden, onsdag skal indsættes, står B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, placeret.

Han melder om en mærkelig stemning, men fornemmer også, at der er en ny politisk superstjerne i svøb.

»Jeg står et mærkeligt sted, hvor der kun er militær og pressefolk. Jeg har været til indsættelsesceremonier før, hvor der var fuld af mennesker og festlig stemning. Men der er en mærkelig stemning den her gang. Washington virker tom. Der er mærkeligt stille, selvom jeg står et par hundrede meter fra scenen,« siger Jakob Illeborg.

Han melder også, at der er fredeligt og roligt, og intet tyder på, at der kommer til at ske noget ballade.

Jakob Illeborg har også talt med en Black Lives Matter-aktivist på stedet samt en sælger, der sælger Joe Biden- og Kamala Harris-merchandise, og de gav begge udtryk for, at Kamala Harris er hende som folk er kommet for at se.

»Sælgeren solgte klart flere trøjer med Kamala Harris, end med Biden. Måske ser de mere fremtid i hende. Jeg tror, at der er tale om en ny politisk superstjerne i svøb. Mange synes, at hun er spændende,« siger Illeborg.

Flere mener, at det allerstørste ved denne dag er, at der nu er blevet valgt den første sorte kvindelige vicepræsident i USA.

Kamala Harris og Joe Biden er i skrivende stund netop blevet taget i ed som USAs næste vicepræsident og præsident.