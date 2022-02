B.T.s internationale korrespondent er med meget kort varsel hoppet på et tog, der kører ud af Kiev, hvor han den seneste tid har befundet sig.

Han er nu på vej mod havnebyen Odessa, der ligger tæt på grænsen til Moldova.

»Jeg er med toget, fordi jeg hørte en samtale mellem nogle britiske journalister, hvor de talte om at evakuere – samtidig meddelte nogle danskere, at de også skulle mod Odessa nu,« siger Jakob Illeborg, mens han er cirka 20 minutter inde i den cirka 14 timer lange togtur.

Han sidder sammen med fem kolleger.

»Vi forventer et voldsomt slag formodentlig allerede i aften, så det er for usikkert at blive. Hvis det skulle være, skulle det være nu.«

Han frygter, at hvis han var blevet meget længere i Kiev, så ville det være næsten umuligt at komme væk fra byen, og måske ville han stå uden strøm og mobilsignal.

»Vi kører selvfølgelig mod en anden krigszone, men vurderingen er, at et tog er for civilt til, at det kan være et mål for russerne,« siger Jakob Illeborg.

Jakob Illeborg er glad for, han er kommet afsted, men han synes alligevel, det er ærgerligt, at han ikke kunne blive og lave sit arbejde fra krigszonen i Kiev.

»Vi har været en del af nogle meget voldsomme dage. Nu krydser vi fingre for, at alt går, som det skal,« siger han.

B.T.s internationale korrespondent er på vej væk fra Kiev. Foto: Jakob Illeborg Vis mere B.T.s internationale korrespondent er på vej væk fra Kiev. Foto: Jakob Illeborg