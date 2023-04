Lyt til artiklen

3,3 milliarder danske kroner.

Så meget vil Donald Trump sagsøge sin tidligere advokat, Michael Cohen, for i forbindelse med brud på advokat/klient-forhold, kontraktbrud og uretfærdig berigelse. Men ifølge B.T.s internationale korrespondent, så viser det én særlig ting ved Trump.

»Det første jeg tænkte, da jeg så nyheden var: Typisk Trump. Det er en mand, der vanen tro mener, at angreb er det bedste forsvar,« siger Jakob Illeborg og fortsætter:

»Men det viser også, at Donald Trump er presset. Meget presset. Han er presset af alle mulige igangværende og kommende retssager.«

Anklagerne handler om at forfalske forretningsdokumenter. Ifølge amerikanske medier viser anklageskriftet blandt andet, at Trump også anklages for at have betalt såkaldte tys-tys-penge til to forskellige kvinder, herunder pornoskuespilleren Stormy Daniels.

Pengene fik hun af Trumps daværende advokat, Michael Cohen, for at tie stille om en affære, hun påstår at have haft med Donald Trump. Cohen har erkendt, at han betalte Stormy Daniels pengene.

Selvom meldingen ikke lyder på, at det er i forbindelse med Trumps seneste retssag i New York –– hvor Michael Cohen spiller en stor rolle i retssagen mod Trump – så ville det undre Jakob Illeborg, hvis det alligevel ikke var relateret.

Men hvis det ikke er tilfældet, så er Illeborg sikker på, at Trump også gør det for at få massiv opmærksomhed.

»Det er svært ikke at drage paralleller til restsagen i New York, for det er da godt nok pudseløjerligt at søgsmålet kommer lige nu.«

»Det er et rigtigt stort beløb, også i forhold til USA-standarder. Men beløbet skaber overskrifter verden over og han gør det kun for at skabe overskrifter. Og det er jo lykkedes ham, for den her artikel er for eksempel i gang ligesom mange andre medier også begynder at koge suppe på det, og det viser bare, at det lykkedes.«

Jakob Illeborg tør ikke spå om udfaldet, men det er nødvendigvis ikke vigtigt for Donald Trump, mener han.

»Det vigtige for trump er initiativet, at man kan vise, at man ikke kan stole på Michael Cohen. Donald Trump forsøger at vise, at han ikke er presset og han viser at han er klar til at slås.«

»Vi har set det her før i USA, at det her kan virke og han gør sig til for dem, som godt kan lide Trump.«

Michael Cohen udgav i 2020 en bog om netop Trump – og sammen med interviews og podcastoptrædener har den skadet Trump, mener både den tidligere præsident og hans juridiske hold.

I bogen skrev Cohen blandt andet, at Trump og den russiske præsident, Vladimir Putin, var forenet i et had mod Hillary Clinton, som i 2016 stillede op som præsident mod Trump.

Michael Cohen var advokat for Trump mellem 2006 og 2018 – men i dag er forholdet mellem dem iskoldt. Cohen bliver i dag af Trump kaldt 'en rotte' og 'en løgner'.