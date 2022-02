»Joe Biden var klarere i spyttet end nogensinde før.«

Den amerikanske præsident mener, at præsident Putin har truffet sin beslutning om invasion af Ukraine.

Sådan fortalte han fredag under et pressemøde om situationen i Ukraine.

En besked, der ikke er til at tage fejl af, hvis man spørger B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg.

»Det virker, som om det nu er nedtælling til invasion. Joe Bidens tale giver et indtryk af, at de har mistet troen på en diplomatisk løsning – og at en invasion ret bestemt kan ske når som helst nu,« lyder det fra Jakob Illeborg.

Og det efterlader os i en situation, der beskrives som »speciel« og »bemærkelsesværdig.«

»Vi står med en part der siger, at de er på vej væk og ikke vil i krig, og Ukraine der heller ikke – i hvert fald ikke indtil nu – har troet på det,« lyder det yderligere fra den internationale korrespondent.

»Og så står vi med amerikanerne og briterne, der nu siger, at det kommer til at ske.«

Joe Biden udtalte fredag på pressemødet, at præsident Vladimir Putin »har truffet beslutningen« om at invadere Ukraine.

Og at han bygger sin opfattelse på amerikanske efterretninger.

En embedsmand fra det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, oplyser ifølge nyhedsbureauet Reuters, at mellem 40 og 50 procent af russiske styrker, som er udstationeret nær den ukrainske grænse, er i position til at angribe.