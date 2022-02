Med et pennestrøg underskrev Vladimir Putin mandag aften et dekret, som risikerer at kaste Rusland og Ukraine ud i en storkrig.

På grund af én helt afgørende detalje.

Med Putins underskrift anerkendte Rusland de to prorussiske udbryderrepublikker Donetsk og Lugansk som selvstændige republikker.

Men hvor går grænsen? Ifølge Leonid Kalsjnikov, der er formand for udvalget i det russiske underhus Dumaen, der håndterer grænseanliggender, mener Rusland, at selvstændigheden gælder for hele Donetsk- og Lugansk-regionen. Men kun omkring en tredjedel af områderne kontrolleres i dag af prorussiske separatister.

Derfor vil en krig mellem Rusland og Ukraine være faretruende tæt på, hvis Rusland anerkender hele de to områders selvstændighed. Sådan lyder analysen fra B.T.'s internationale korrespondent Jakob Illeborg.

»Det vil ikke være en krigserklæring, men så voldsom en provokation, at det ikke kan ende i andet end krig,« siger Jakob Illeborg over telefonen fra Kiev.

En krig, der hurtigt kan komme til at udspille sig i millionbyen Kharkiv, som ligger tæt på grænsen til Rusland, og som prorussiske separatister forsøgte at erobre tilbage i 2014, hvor Rusland annekterede Krim-halvøen.

»Det vil hverken Ukraine eller Vesten kunne acceptere,« siger Jakob Illeborg, der, som det udvikler sig lige nu, hælder til, at en krig er på vej.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, dækker krisen i Ukraine fra hovedstaden Kiev Vis mere B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, dækker krisen i Ukraine fra hovedstaden Kiev

»Det kan ende helt forfærdelig grimt,« siger Jakob Illeborg.

I skrivende stund er det endnu ikke afgjort, hvor store områder, Rusland mener skal tilhøre de to udbryderrepublikker.

Det russiske udenrigsministerium opfordrer andre lande til at følge russisk eksempel og anerkende Lugansk og Donetsk som uafhængige, mens landets udenrigsminister Sergej Lavrov udtaler, at Ukraine ikke har ret til suverænitet.

»Retten til suverænitet bør kun overholdes i forhold til stater, som repræsenterer hele folket, der bor på deres område. Ukraine har ikke været en af dem siden 2014,« siger Lavrov på tv-kanalen Rossiya 24 ifølge VG.