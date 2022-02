»Vi ved ikke, hvornår russerne kommer, men det kan være når som helst.«

Sådan lyder det fra B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, der i øjeblikket befinder sig i den ukrainske hovedstad, Kiev.

»Dagen i går vil jeg nok sent glemme. Jeg blev vækket af det, jeg troede var tordenvejr. Det skulle vise sig at være missiler, der samtidig var budbringere om en ny tid,« fortæller han om det forgangne døgn, hvor russiske styrker fra morgenstund rykkede ind i nabolandet efter ordre fra den russiske præsident, Vladimir Putin:

»I mere end en time dundrede missilerne, mens luftalarmerne hylede. Det forlød, at der var en mulighed for at relokere til Lviv helt ude vestpå, men efter halvanden times absolut kaos på udfaldsvejene væk fra Kiev, vendte jeg bilen og kørte tilbage til Kiev,« fortæller Jakob Illeborg.

Endnu befinder han sig i den ukrainske hovedstad, som natten til fredag er blevet ramt af nye angreb:

»Vi ved ikke, hvornår russerne kommer, men det kan være når som helst,« fortæller han.

»Kiev er nu en spøgelsesby, og man må frygte for dens fem millioner beboere. Mange er flygtet, endnu flere er her stadig. Men det her handler ikke kun om Kiev og Ukraine. Vladimir Putin har uden varsel og grund angrebet en sagesløs nation,« tilføjer han.

B.T.s internationale korrespondent forklarer, at den nuværende situation kan blive 'både lang og blodig':

»Men selvom russerne med nogen sandsynlighed vil overløbe den ukrainske hær, så venter der en langstrakt guerillakrig med ukrainerne selv. De er bevæbnede, og mange af dem er klar til kamp,« forklarer han.

»Vi håber på en mindre, begivenhedsfuld fredag end denne torsdag, der vil gå over i verdenshistorien – og ikke for det gode. Desværre er der, som Vesten nu efterhånden dyrekøbt har lært, ikke nogen garantier for noget som helst, når det gælder Putin.«