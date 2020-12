Sundhedsministeren græd af glæde, og på gaden var smilene blandt befolkningen bredere, end de længe har været.

Nyheden, om at briterne som de første udrullede den længe ventede Pfizer-vaccine mod covid-19, faldt på et tørt sted.

»Der er ingen tvivl om, at det her er en helt særlig dag for briterne. Det er en fantastisk videnskabelig dag. Og på flere fronter. Man er de første til at udrulle Pfizer-vaccinen, og for et par timer siden kom det frem, at Oxford-vaccinen, som er briternes egen, er blevet godkendt i det, man kalder per review. Så folk herovre har været meget rørte,« lyder det fra B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

Han befinder sig lige nu i London og har under det seneste år i corona-perioden befundet sig mange måneder i Storbritannien.

Margaret Keenan, 90, modtog tirsdag som den første patient i Storbritannien – og i verden – Pfizer/BioNtech-vaccinen mod covid-19. Foto: POOL New Vis mere Margaret Keenan, 90, modtog tirsdag som den første patient i Storbritannien – og i verden – Pfizer/BioNtech-vaccinen mod covid-19. Foto: POOL New

Han har set, hvordan to strenge lock downs og et covid-19-dødstal, der overstiger 60.000, har martret briternes følelsesmæssige velbefindende.

»Storbritannien har virkelig været et mørkt sted at være. Jeg talte med en mand i en butik i dag, som sagde, at det havde været apokalyptisk. Helt dommedagsagtigt. Briterne har været bange på en anden måde, end vi har. De har oplevet noget voldsommere,« siger Jakob Illeborg og tilføjer:

»Og samtidig med al den usikkerhed, de har oplevet under corona, har de skullet bearbejde brexit. Det har været enormt stressende, og derfor var det afgørende, at der nu endelig skete noget godt. Det er derfor, vi ser sundhedsministeren græde. Det er en forløsning.«

Dagen i dag er af briterne blevet udråbt til V-dag, som oprindeligt blev brugt til at markere afslutningen på anden verdenskrig i Europa, den 8. maj 1945.

Ifølge Jakob Illeborg ser briterne dagen som en symbolsk sejr over corona, og derfor er der – omend krisen endnu ikke er ovre – grund til at fejre.

»I dag er en dag, hvor man kan tillade sig at knappe en pilsner op, skåle og – lidt forsigtigt – sige: vi skal nok klare den.«