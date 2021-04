Én bestemt scene stjal fokus ved prins Phillips begravelse i Windsor Castle lørdag eftermiddag.

Det var billedet af en sørgende dronning Elizabeth, der sad alene på den lange kirkebænk og gav sit sidste farvel til sin afdøde mand.

»Det her billede kan gå hen og blive historisk, fordi det opsummerer denne her epidemi perfekt – dronningen sidder alene med en kæmpesorg, på grund af alle de her restriktioner, der er,« siger Jakob Illeborg, der er B.T.s internationale korrespondent.

Prins Philip døde 9. April og efterlod dronningen og deres familie efter 73 års ægteskab.

Foto: Scanpix Vis mere Foto: Scanpix

Billedet kan ifølge B.T.s Jakob Illeborg gå hen og blive ikonisk.

»Om du er dronning eller almindelig borger, så gælder der de her regler. Billedet fanger essensen og de vilkår, der er – og det er også det, jeg vil huske bedst fra begravelsen,« siger Jakob Illeborg og fortsætter:

»Sorgen er den samme for alle mennesker, når de mister en, de har nær – og selvom du er dronning af England, så får du ikke særbehandling, selvom denne her begravelse er i en ‘kongelig’ luksusudgave,« slutter han.

Der er 150.000 britere, der har mistet livet under coronapandemien.