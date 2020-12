'No deal-brexit' har føltes som et spøgelse i mange år.

Føltes som noget, der blev talt om, men som aldrig kunne og ville ske.

Som et mareridt.

Måned efter måned er dog gået efter brexit-valget i 2016, og gradvist er spøgelset blevet mere og mere levende.

Og efter onsdagens møde mellem Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, og formanden for Europa-Kommissionen, Ursula von der Leyen, tyder alt nu på, at det uvirkelige bliver virkeligt.

Sådan lyder dommen fra B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, der befinder sig i London i disse timer.

»Det kan lyde ret vildt at sige det her, for man har hele tiden set no deal som et spøgelse. Men nu er vi her. Medmindre man får bakset noget sammen på en kludret måde, så bliver det til virkelighed,« siger Jakob Illeborg.

Forventningerne onsdag var ellers store – og drømmene endnu større – for de briter, der slår et slag for, at Storbrittanien skal indgå en såkaldt brexit-aftale.

Boris Johnson og Ursula von der Leyen skulle mødes henover en diner transportable et sted i Bruxelles for at give det en sidste chance med en mulig aftale.

Kunne parterne – EU og Storbrittanien – nå et fælles kompromis, inden overgangsperioden for brexit-aftalen 31. december 2020 udløber?

Mens de to diplomater mængede sig i moules frites, belgiske vafler, eller hvad der blev serveret til middagen, sad millioner af briter onsdag aften og ventede på, om der kom et svar på dét spørgsmål.

Det kom der, men det var ikke et opløftende et af slagsen.

»Meldingen er jo, at der stadig ikke er en aftale, og at 'de er meget langt fra hinanden'. Det er en meget nedslående besked, og det får det til at løbe koldt ned af ryggen hos mange,« lyder det fra B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

Af samme grund vurderer Jakob Illeborg også, at no deal nu er endnu længere væk.

»Der er ingen fremskridt, når de mødes, og de diskuterer om de samme ting. Storbrittanien vil have suverænitet, og EU frygter, at de vil udnytte den. Det peger på no deal, og der er mørke skyer over Bruxelles lige nu,« siger han og fortsætter:

»Så selvom de nu har sat en deadline til på søndag, så sidder der rigtig mange skuffede briter lige nu«.