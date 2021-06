50 minutter før deadline lykkedes det, at få dannet en ny regering i Israel, hvilket sætter et punktum for Benjamin Netanyahu-æraen.

At skulle sætte det punktum er dog også det eneste, som den nye regering er enige om.

Det mener B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

Det er den israelske oppositionsleder Yair Lapid, som har formået at samle det, der bedst kan beskrives som en kludetæppe-regering, og dermed ser det ud til, at netop Lapid skal overtage premierministerposten sammen med nationalisten Naftali Bennett.

»Dem, der skal lege i samme sandkasse, er folk med vidt forskellige politiske overbevisninger. Det er den yderste højrefløj og den yderste venstrefløj, der er gået i sammen med det ene formål at komme af med Netanyahu. Det er en umage regering, hvis største formål bliver at holde sammen på sig selv,« siger Jakob Illeborg.

Han giver dog heller ikke den nye regering ret lang levetid.

»Når man skal så tæt på en deadline for at blive enige, så peger det også på, hvor svært det er at få parterne til at enes. Er det allerede svært, når man skal gå op ad kirkegulvet sammen, så er der ikke langt til en skilsmisse.«

En af de helt store spørgsmål er, hvilken betydning valget får for konflikten mellem Israel og Palæstina, som er blusset voldsomt op den seneste måned.

»Den nye regering er mildt sagt voldsomt uenige på det punkt. Nu sidder de så i samme rum, og de skal arbejde sammen, og det kunne pege på, at man taler sammen og prøver at finde et forlig. Men jeg tror ikke, at det kan ændre på den ophedet konflikt, som vi har set. Den nye regering får det svært, og israelerne og palæstinenserne får fortsat svært ved at leve side om side. Jeg har svært ved at se, at det bliver en lang fest,« siger Jakob Illeborg.

Lederen af det arabisk-israelske parti Raam, Mansour Abbas, meddelte tidligere på aftenen, at han er gået med i en koalition, som vil fjerne Netanyahu fra magten.

Yair Lapid fik i begyndelsen af marts mandat af præsident Reuven Rivlin til at forsøge at danne en koalitionsregering.

Det skete, efter at Benjamin Netanyahu ikke formåede at samle nok støtter til at danne en højrefløjsregering efter det seneste valg 23. marts.

Med den nye samlingsregering på plads, bliver der sat en stopper for den 12 år lange periode med den konservative Benjamin Netanyahu som israelsk premierminister.

Koalitionen har nu en uge til at få den nye regering godkendt i parlamentet.