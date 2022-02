Nogle gange er man i øjeblikket klar over, at det man bevidner, er historisk. Og sådan føltes det at sidde i Kiev og overvære Vladimir Putins bizarre anerkendelse af de to ukrainske udbryderrepublikker, Donetsk og Lugansk, mandag aften.

Putin sad som den gale kong Theoden I Ringenes Herre – isoleret i et kæmpe rum med sine rådgivere langt væk – uden noget ønske om, at det skulle være anderledes. Han udbad sig sit indkaldte sikkerhedsråds mening, men det var tydeligt, at ingen turde sige bare det mindste forkert.

Faktisk bragte den aparte seance mindelser om frygten i Sovjetunionen for den gale Josef Stalin, der som bekendt dræbte alle, der sagde ham imod.

Putins sprogbrug var også bemærkelsesværdigt. Ukraine er ifølge ham en koloni og en marionetdukke, der »ingen historisk ret har til at eksistere«.

Rusland leder spyede fornedrelser og forbandelse overfor Vesten, og ikke mindst det Ukraine, som han påstår at holde så meget af.

Men denne gang har selv Putin muligvis overspillet sin hånd. Hvis vestlige stater før i aften var i tvivl om, hvorvidt man kan tale fornuft med Putin, så bør al tvivl være væk nu. Det kan man ikke. Han virker besat af en drøm om genskabelsen af en sovjetrussisk storhed.

Putins ‘fredsbevarende styrker’ i Donetsk og Lugansk er alt andet end dette. Vestlige ledere inklusive statsminister Mette Frederiksen lod forstå, at Putins handling ikke vil stå ubesvaret, og EU, Nato, USA og Storbritannien er på vej med sanktioner.

Her i Kiev kommer Putins udmeldelser ikke som en overraskelse. Få i denne del af landet her tiltro til, at Putin vil det ukrainske folk noget godt. Det er svært at se ham trække sig tilbage fra disse handlinger, og spørgsmålet er om selv Frankrigs Emmanuel Macron og Tysklands Olaf Scholz, der indtil nu har fungeret som Vestens Good Cops, længere tror, at diplomati kan gøre en forskel?

Vladimir Putin underslriver dokumentet, der anerkender Donetsk og Lugansk eksistens som selvstændige republikker

B.T.s udsendte så Putins tale på en restaurant i det indre Kiev, hvor der for bare en uge siden var fyldt af gæster. Mandag aften var vi fem, og ejeren spurgte mig, om jeg syntes, at han skulle lukke og tage ud af byen? Det havde jeg svært ved at svare på.

For Ukraines hårdtprøvede befolkning må frygte for, hvad de næste døgn vil bringe. Ukraine er omringet fra tre sider af op mod 190.000 russiske tropper. Og med en Putin ved roret kan alt ske – desværre.