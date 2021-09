»Jeg har oplevet mange kriser i Storbritannien, men den her føles anderledes. Det er samfundslammende.«

Krisen strammer til i Storbritannien. Hvad der føles som uendelig lange køer til tankstationerne, danner ramme for en anderledes hverdag for mange briter. Det skyldes blandt andet mangel på chauffører til at levere alt fra benzin til hospitalsudstyr.

Men krisen er langt fra overstået. Ifølge B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg så er det kun et spørgsmål om dage før, at krisen kan gå ud over julen om få måneder.

»Det er en vaskeægte nationalkrise, som de er ude i. I øjeblikket har de kun en uge til at redde julen, hvis ikke der kommer gang i leverancerne snart. Herovre går man meget op i julen, og det kan ende med at være en eskalerende krise. Nogle påstår, at det om nogle dage vil være bedre, men det er meget slemt nu. Det er nærmest tegneserie-åndssvagt.«

Og det er næsten heller ikke til at forestille sig, at hundredvis af biler dagligt er i kø til forskellige tankstationer, hvor folk kører fra sted til sted, da der er rygter om, at der er benzin på en specifik tankstation.

»Jeg har kun været ved tankstationer, som enten er lukket eller med køer der er flere hundrede meter lange. Det ender ofte med, at folk finder ud af, at de enten kun har benzin eller diesel, og så bliver folk rasende,« beretter Jakob Illeborg fra sin lokation i Storbritannien.

Der er ualmindelig lange køer til tankstationerne. (Photo by Adrian DENNIS / AFP) Foto: ADRIAN DENNIS Vis mere Der er ualmindelig lange køer til tankstationerne. (Photo by Adrian DENNIS / AFP) Foto: ADRIAN DENNIS

»Mange er hele tiden opmærksomme på, om de har noget tilbage i tanken. For de fleste tankstationer kan komme i den situation, at der er benzin den ene dag, også er det væk den anden dag. Tankstationerne er selvfølgelig dybt frustreret af den grund.«

Og den ulmende krise skaber stor frustration hos befolkningen, og mange skylder skylden direkte på Boris Johnson.

»Langt de fleste jeg har talt med er vrede på Boris Johnson. De mener, at det er mangel på lederskabsevner,« lyder det fra B.T.s internationale korrespondent.

Og den nuværende krise har også fået Boris Johnson til at tage affære.

For den britiske premierminister har beordret den britiske hær på standby, for at være klar til at hjælpe til i krisen og forhindre mulige panikkøb.

»Indtil videre er der ikke mange, der giver noget for løfterne om, at hæren skrider ind. For mange spørger ind til, hvad skal de lave og hvor de får de nødvendige biler fra,« fortæller Jakob Illeborg og fortsætter:

Der hærger i øjeblikket en brændstofskrise i Storbritannien, idet der mangler chauffører til levere brændstof til landets tankstationer. Foto: TOBY MELVILLE Vis mere Der hærger i øjeblikket en brændstofskrise i Storbritannien, idet der mangler chauffører til levere brændstof til landets tankstationer. Foto: TOBY MELVILLE

»De kan ikke få det til at gå op. Og derudover er der snak om man skal lave nogle prioriteringsvejbaner, så folk med særlig vigtige opgaver og job skal have forgangsret til benzin. Og det vil helt sikkert få folk til at eksplodere i vrede, mere end de er i forvejen.«

Og det er ikke kun julen, som er i fare. For Jakob Illeborg har også talt med flere i Storbritannien, der forklarer, at fordi Storbritannien får rigtig meget importeret fra andre lande, så er der flere hospitaler i London, som er nødsaget til at aflyse operationer, da de mangler de nødvendige leverancer.

»Man har beroet på billig arbejdskraft fra Østeuropa i mange år, i stedet for at lave en nationalsektor, som er tidssvarende for UK. Det var ikke nogen hemmelighed, at der ville komme et problem, det var forudsigeligt,« forklarer Jakob Illeborg.

»Og så har man ovenikøbet behandlet dem dårligt i kølvandet af Brexit, så nu vil de ikke hjælpe, når det gælder. Det virker som om, at det er svært for myndigheder, at få stoppet krisen. Det er tusindvis af chauffører, der skal sendes hjem. Man lover korttids visum til folk fra Europa, men de siger nej, for hvorfor skulle de hjælpe til nu, efter at være blevet dårligt behandlet i mange år.«

BP har erkendt, at hver tredje af deres tankstationer i Storbritannien er løbet tør for benzin. Foto: Paul Childs/Reuters Vis mere BP har erkendt, at hver tredje af deres tankstationer i Storbritannien er løbet tør for benzin. Foto: Paul Childs/Reuters

De britiske myndigheder har endnu ikke en løsning på problemet.

Krisen vil fortsat kunne mærkes og den kan mærkes i form af mangel på udstyr til hospitalerne, håndværkere, der ikke kan komme på arbejde, og unge mennesker der ikke komme i skole på grund af den manglende benzin på tankstationerne.