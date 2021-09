Beskeden er ikke blevet vel modtaget i Londons gader.

»De briter, jeg har talt med i benzinkøerne, grinede højt af det,« siger Jakob Illeborg.

B.T.s internationale korrespondent befinder sig i disse dage i London, hvor den nuværende benzinkrise stadig er tydelig i gaderne. Onsdag morgen melder nyhedsbureauet Reuters desuden om, at der igen over hele landet er lange køer ved de benzinstationer, hvor der stadig er indhold i tankene.

Ifølge Sky News-kilder i det britiske forsvarsministerium vil de 150 chauffører fra den britiske hær, der har stået standby i nogle dage, »højst sandsynlig« blive sat ind i løbet af de kommende dage for at afhjælpe den chaufførmangel, der er skyld i de manglende benzinlevererancer.

Kø ved tankstation. Foto: BEN STANSALL Vis mere Kø ved tankstation. Foto: BEN STANSALL

Det er det, mange briter kun har latter til overs for – og det forstår Jakob Illeborg egentlig godt.

»150 mand løser næppe en stor national krise, hvad det på mange måder har udviklet sig til. Der er jo tusinder og tusinder af benzinstationer rundt omkring i England og at forestille sig, at 150 chauffører skulle kunne gøre den store forskel, har jeg svært ved at se.« siger B.T.s internationale korrespondent:

»Jeg kan godt se symbolikken i, at man vil vise, at man gør noget ved det, men mon ikke vi skal tale om 1.500 eller 15.000 chauffører, før det virkelig kan gøre en forskel.«

Premierminister Boris Johnson har ligeledes tirsdag udtalt, at der nu er tegn på en »stabilisering« af situationen, men ifølge Jakob Illeborg »er det ikke noget, man kan se i London lige nu«.

Nogle tankstationer bliver stadig fyldt op, så der er brændstof til folket. Foto: PAUL ELLIS Vis mere Nogle tankstationer bliver stadig fyldt op, så der er brændstof til folket. Foto: PAUL ELLIS

Onsdag skriver The Times på baggrund af kilder i benzinindustrien så, at det nu allerede ser ud til, at det vil vare minimum en måned for bare at få benzinleverancerne tilbage i normal drift på grund af den kritiske situation, der har udfoldet sig i Storbritannien på kun få dage. Selv hvis briterne holder op med at panikkøbe benzin i alle tænkelig beholdere, som det har været set.

Derfor ser Jakob Illeborg også tiltaget med de militære chauffører delvist som en anerkendelse fra Boris Johnsons side af, at samfundet står med et problem, der truer med at brede sig.

Ikke bare juleleverancer er allerede truet, men der er også allerede meldinger om, at skoler må lukke, fordi lærere og elever ikke kan komme frem. Lige som hospitaler også i denne uge er begyndt at aflyse operationer. Og allerede i et stykke tid har der været manglende fødevarer på hylderne i mange butikker over hele landet.

»Konkret handler situationen lige nu om, at folk mangler benzin, men lige om hjørnet lurer en længerevarende krise, hvor ringene vil brede sig endnu mere i hele samfundet,« siger Jakob Illeborg,