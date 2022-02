Situationen spidser til i Ukraine, hvor udviklingen i disse timer er »alarmerende.«

Sådan lyder meldingen fra B.T.s internationale korrespondent, der i øjeblikket befinder sig i Kiev.

»Helt grundlæggende kan jeg berette, at der er optaget og delt video af soldater, vogne og andet militært udstyr kun 10 kilometer fra Ukraines grænse,« fortæller Jakob Illeborg.

Videoer som i øjebikket florerer på Twitter og som også kan ses længere nede i artiklen.

»I en sådan situation skal man naturligvis have det forbehold, at der kan spredes misinformation. Men en troværdig kilde har bekræftet overfor mig, at det ser rigtigt ud,« fortæller han ydermere.

Konkret forlyder det altså, at den russiske millitærbevægelse nu er på vej mod Ukraines østlige grænse.

Og selvom det ikke nødvendigvis behøver at være starten på en krig, så er der ikke desto mindre tale om stor militær aktivitet.

»Det kan også godt være, at de bare bevæger sig rundt i området, men de er på vej mod Ukraines grænse. Så det kan være en måde at starte krigen på – altså, at gå ind fra øst,« fortæller han og fortsætter:

»Alt det her er med forbehold, da intet er officielt bekræftet. Men er det rigtigt, er det selvfølgelig stærkt alarmerende,« lyder det afslutningsvist.