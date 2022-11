Lyt til artiklen

Både det demokratiske og det republikanske parti er nervøse og bekymrede forud for tirsdagens midtvejsvalg.

Men et af de amerikanske partier er lige lidt mere bange. For ikke at sige rædselsslagen.

Det fortæller B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, der lige nu befinder sig i USA, hvor det store politiske slag skal stå.

»Republikanerne, der er favoritter til at få et godt valg, er nervøse for, at meningsmålingerne lyver, og at det alligevel lykkes Demokraterne at holde stand,« forklarer han og tilføjer:

»Og Demokraterne er – for at sige det ligeud – rædselsslagne for, at det her vil være et skridt, man ikke kan træde tilbage fra. At dem, der kommer ind fra Republikanerne, er 'så vilde og gale', at det kan blive svært at få demokratiet, som vi kender det, til at fungere på samme måde fremover.«

Mange amerikanerne holder derfor vejret forud for tirsdagens midtvejsvalg – som afgør, hvem der har flertal i USAs parlament, Kongressen, som består af to kamre: Senatet og Repræsentanternes Hus.

I dag har Demokraterne flertallet i Repræsentanternes Hus og det smallest mulige flertal i Senatet.

Men valget ser ifølge målinger ud til at kunne give Republikanerne flertallet i begge kamre.

»Så for mange amerikanere, tror jeg, det føles som et helt afgørende øjeblik,« forklarer Jakob Illeborg:

»Og det er jo egentlig paradoksalt, for midtvejsvalget har typisk været en form for eksamen for den siddende præsident, som tit fik én på næsen, fordi folk ikke har syntes, han har gjort det godt nok. Men så var det heller ikke værre, og tingene gik videre. Men det føles som noget andet i år.«

Det skyldes blandt andet, at en stor del af de republikanske kandidater til valget – og den tidligere præsident, Donald Trump – fortsat hævder, at de blev snydt for valgsejren under præsidentvalget i 2020, som Joe Biden vandt.

»Men det (påstandene om valgsnyd, red.) er blevet undersøgt på alle tænkeligt måder, og det passer ikke. Der er intet om det. Alligevel går højtuddannede, voksne mænd og kvinder til valg på noget, de udmærket ved er løgn. Hvis de kan lyve om det, hvad kan de så ikke lyve om,« spørger Illeborg retorisk, før han fortsætter:

»Det siger jeg ikke for at være demokrat eller lignende, men fordi det simpelthen er bekymrende. Og det er vi nødt til at sige.«

Hvis Demokraterne skulle overraske og få et godt midtvejsvalg, kan man ifølge korrespondenten frygte for, hvad det kan føre til:

»Vil Republikanerne anerkende det? Og hvis Republikanerne vinder valget, kan man frygte, hvad det er for nogle mennesker, der kommer ind. Man må bare håbe, det ikke bliver startskuddet til noget nyt og vildt.«

Jakob Illeborg forklarer videre, at det ikke kun er de demokratiske kommentatorer og medier, der er bekymrede.

Det er flere af de klassisk liberale og konservative medier også.

»Det er en skæbnedag tirsdag,« fortæller Illeborg og forklarer, at han har svært ved at se, at der kan være en form for bedring på vej i det politiske landskab i USA:

»Jeg har svært ved at se, at landet kan samle sig. Der er gravet grøfter i mange år, men det her føles som om, det kan være på vej mod en yderligere forværring, og det er svært at se, hvad der skal kunne hele det.«

B.T. følger løbende udviklingen i USA og dækker midtvejsvalget natten igennem dansk tid.