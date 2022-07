Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det kan tage 24 timer eller nogle uger, men resultatet bliver det samme:

Det er et spørgsmål om tid, før Boris Johnson er fortid som premierminister.

Sådan lyder vurderingen fra B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, efter den seneste udvikling, hvor fire fremtrædende konservative ministre har forladt regeringen.

Den skandaleramte britiske premierminister har tydeligt tilkendegivet, at han ikke har tænkt sig at gå af, men efterhånden er det kun den mest højreorienterede del af partiet, der støtter ham.

Boris Johnson er en presset mand. (Arkivfoto) Foto: GABRIEL BOUYS Vis mere Boris Johnson er en presset mand. (Arkivfoto) Foto: GABRIEL BOUYS

Den stigende utilfredshed med Johnson i de konservatives egne rækker skyldes ikke mindst hans rolle i den såkaldte 'partygate', hvor der blev holdt en række fester i Johnsons embedsbolig, mens resten af landet var i corona-lockdown.

Tirsdag forlod sundhedsminister Sajid Javid og finansminister Rishi Sunak deres poster efter den seneste sag, hvor Johnson talte usandt om en partifælles krænkende opførsel. Onsdag fulgte viceundervisningsminister Will Quince og skoleminister Robin Walker efter.

I alt har 11 konservative parlamentsmedlemmer – blandt dem de fire ministre – forladt deres poster siden tirsdag på grund af manglende tillid til premierministeren.

»Skandalerne handler dybeste set alle sammen om det samme: Taler Johnson sandt, eller lyver han? Og har han respekt for sit embede, eller er han i virkeligheden bedøvende ligeglad? Flere begynder at frygte, at han kan være en fare for nationen,« siger B.T.s politiske kommentator.

Sundhedsminister Sajid Javid er en af de fremtrædende konservative, der har vendt Johnson ryggen. Foto: JUSTIN TALLIS Vis mere Sundhedsminister Sajid Javid er en af de fremtrædende konservative, der har vendt Johnson ryggen. Foto: JUSTIN TALLIS

»Det er kun Boris Johnson, der kan se sig selv have en politisk fremtid,« tilføjer Illeborg og peger på alvoren i, at flere traditionelt konservative aviser nu også tvivler på Johnson og direkte kræver hans afgang.

Skulle Johnson klare sig gennem den aktuelle krise, peger Jakob Illeborg på, at det kan blive så godt som umuligt for ham at få sin politik igennem.

»Vi har at gøre med en mand, der – da han var dreng – sagde: Jeg vil være konge, og hvis jeg ikke kan blive det, så vil jeg være premierminister. Det er det her, han altid har villet. Han ville have magten, og han har fået magten, og nu har han ikke tænkt sig at give den fra sig igen.«

»Men der kan komme et tidspunkt, hvor selv Boris Johnson må kigge sig i spejlet og være tvunget til at indse, at nu går den ikke længere,« siger Illeborg.

Downing Steet nummer 10 i London onsdag 6. juli. Foto: TOLGA AKMEN Vis mere Downing Steet nummer 10 i London onsdag 6. juli. Foto: TOLGA AKMEN

Han tilføjer, at hvis Johnson ikke selv kan finde døren i Downing Street 10, så er han i et parti, der før har vist, at de ikke er bange for at stikke knive i ryggen på hinanden.

Boris Johnsons chance lige nu er – ifølge Illeborg – at der kun er tre uge til sommerferien.

»Det kan være, at han slæber sig forblødt gennem sommerferien og håber på at genetablere sit politiske projekt i løbet af sommeren. Men jeg kan umuligt forestille mig, at han står i spidsen for de konservative ved næste valg,« siger Jakob Illeborg.

»Uanset hvad, så bliver resultatet det samme: Boris Johnson er en færdig mand.«