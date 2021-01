Er Donald Trump en færdig mand efter stormløbet på Kongressen, eller kan han komme igen efter det, som flere betegner som indenrigsterrorisme eller et kupforsøg?

Det er det store spørgsmål, som mange – især i Det Republikanske Parti – stiller sig selv lige nu.

Det mener B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, som peger på, at alt på få dage har ændret sig for den afgående præsident.

»Det her er historisk dramatiske døgn for USA, men også for Donald Trump og Det Republikanske Parti,« siger han.

Donald Trumps tilhængere stormede kongressen onsdag. Foto: STEPHANIE KEITH Vis mere Donald Trumps tilhængere stormede kongressen onsdag. Foto: STEPHANIE KEITH

I løbet af denne uge er præsidenten ifølge Jakob Illeborg gået fra at være en mand, som var næsten sikker på at blive republikanernes kandidat i 2024, til pludselig at være blevet ren gift for sit eget parti.

En mand, som flere og flere af hans egne nu tager afstand fra.

Det er også i det lys, vi skal se Donald Trumps Twitter-tale natten til fredag dansk tid, siger han.

I videoen på det sociale medie tog præsidenten afstand fra onsdagens voldelige optøjer foran og inde i kongresbygningen og kaldte demonstranterne for »en skændsel for demokratiet«.

pic.twitter.com/csX07ZVWGe — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021

»Den tale kommer på alle måder for sent, og han gør det kun, fordi han er nødt til det. Han har ikke andet valg,« siger Jakob Illeborg, som mener, at personer tæt på præsidenten til sidst har fået ham overbevist om, at han blev nødt til at lægge afstand til demonstranterne.

»Det her er ikke stærkt. Det er en mand, der er blevet overhalet af virkeligheden,« siger B.T.s internationale korrespondent.

Selvom Jakob Illeborg understreger, at det er for tidligt at dømme Trump ude, så understreger han, at meget kommer til at afhænge af, hvem der får skylden for urolighederne.

Fem mennesker – fire civile og en politibetjent – har mistet livet som følge af opstanden.

Trump-støtter fotograferet, da det lykkedes dem at trænge ind i Kongressen. Foto: WIN MCNAMEE Vis mere Trump-støtter fotograferet, da det lykkedes dem at trænge ind i Kongressen. Foto: WIN MCNAMEE

I de afgørende timer onsdag, mens situationen omkring kongresbygningen eskalerede, rådede præsidenten folk til at gå hjem. Samtidig sagde han til dem, at han elskede dem, og at deres valg var blevet stjålet.

Men billederne af Trump-tilhængere med kasketter, flag og bannere, der bryder ind og hærger parlamentet og flere af de folkevalgtes kontorer, ændrede alt på et splitsekund.

»Lad os huske, at stormen på Kongressen var så uhørt i amerikansk forstand. Det var så ikonisk, og hvem får skylden for det? Hvorfor skete det?« spørger Jakob Illeborg retorisk og giver selv et muligt svar:

»Pilen peger åbenlyst på Trump. Han opfordrede folket til at gå til Kongressen, men da det skete, sagde han bare: 'Hvad havde I forventet? Det er det, der sker, når man fornægter et jordskredsvalg'.«

Demonstranterne trængte ind i regeringsbygningen og hærgede flere at dets kontorer. Foto: ROBERTO SCHMIDT Vis mere Demonstranterne trængte ind i regeringsbygningen og hærgede flere at dets kontorer. Foto: ROBERTO SCHMIDT

Jakob Illeborg mener også, at mange republikanere, der tidligere har støttet Trump, nu vil se en mulighed for at slippe af med ham.

Andre republikanere er simpelthen nervøse for at bliver fedtet ind i noget, der kan bliver karakteriseret som kupforsøg eller indenrigsterrorisme, og derfor er der lige nu »kø ved håndvasken«, siger Jakob Illeborg.

»Indtil nu har Trump nærmest haft kejserstatus. Det har været ham, der har haft initiativet og sat dagsordenen. Nu er han blevet manden, der tabte flertallet i Kongressen, og som måtte bide i det sure æble og sige de ord, han ellers han sagt, at han aldrig ville sige: At Biden har vundet.«

Jakob Illeborg tror, at de kommende uger vil vise, om Donald Trump igen kan finde den indre ild, vrede og det raseri, der driver ham. Kan han det, er det ikke utænkeligt, at han kan rejse sig, mener B.T.s internationale korrespondent.

Medlemmerne af kongressen og ansatte i bygningen måtte søge tilflugt i tilstødende lokaler og barrikadere dørene under angrebet. Foto: OLIVIER DOULIERY Vis mere Medlemmerne af kongressen og ansatte i bygningen måtte søge tilflugt i tilstødende lokaler og barrikadere dørene under angrebet. Foto: OLIVIER DOULIERY

Lige nu hæfter han sig dog ved, at mange kræver den afgående præsident afsat – mindre end 14 før hans embedsperiode udløber.

»Det er uhørt. Det er vanvittigt. Det er noget, man kun gør med folk, der er til fare for nationen og for verden,« siger Jakob Illeborg.