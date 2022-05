I dag vil Demokraterne forsøge at sætte en stopper for at fjerne den frie abort i USA.

Det vil de gøre ved at stemme et lovforslag igennem Senatet, som skal sikre retten til abort på føderalt niveau.

»Det er en brandvarm politisk sag, som i årtier har bragt sindene i kog. Afstemningen i dag er endnu et kapitel i et slagsmål, der har varet 50 år,« siger B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

Siden 1973 har der været fri abort i USA, som følge af den kendte Roe versus Wade-afgørelse, som blev afgjort i Højesteret.

Her fastsatte højesteret kvinders ret til fri abort, og afgørelses har siden da dannet præcedens.

Og det er altså den, som Republikanerne er i færd med at omstøde, hvilket vil overføre afgørelsen om abort til de enkelte stater.

22 delstater – primært stater domineret af Republikanere – har allerede planlagt lovgivning, som helt eller delvist kan fjerne retten til abort.

»For højrefløjen er det en fundamental sejr, som de har arbejdet på i 50 år. Men det kan måske vise sig at blive en dyrekøbt sejr,« fortæller Illeborg.

Pro-life demonstranter i Los Angeles den 3. maj går på gaden efter indledende afstemning i Højesteret blev lækket. Billede: Frederic J. Brown/AFP/Ritzau Scanpix Foto: FREDERIC J. BROWN Vis mere Pro-life demonstranter i Los Angeles den 3. maj går på gaden efter indledende afstemning i Højesteret blev lækket. Billede: Frederic J. Brown/AFP/Ritzau Scanpix Foto: FREDERIC J. BROWN

I 21 delstater kan denne lovgivning dog indtil videre ikke vedtages – netop på grund af Roe versus Wade-afgørelsen.

Imidlertid er et dokument fra et møde blandt højesteretsdommerne er, meget usædvanligt, blevet lækket.

»Dette læk har bare gjort spørgsmålet om abort endnu mere betændt og politisk, og dagens afstemning skal ses i dette lys,« siger Jakob Illeborg, og fortsætter:

»Meningsmålinger viser, at et klart flertal af amerikanerne, er for fri abort, og derfor vil Demokraterne nu gøre dette til en helt afgørende mærkesag.«

Så derfor har Demokraterne præsenteret lovforslaget, som skal kæmpe imod det angreb mod de svageste kvinder i samfundet, som de mener det er.

»Demokraterne har med al sandsynlighed ikke stemmer nok til at få lovforslaget igennem, og det ved de godt selv,« siger Illeborg.

Demonstranter foran USAs højesteret i Washington DC protesterer mod planerne om at omstøde retten til fri abort. Billede: STRF/STAR MAX/IPx 2021 Vis mere Demonstranter foran USAs højesteret i Washington DC protesterer mod planerne om at omstøde retten til fri abort. Billede: STRF/STAR MAX/IPx 2021

Men for Demokraterne er det vigtigt, at presse på.

»Demokraterne gør det for at kridte banen helt tydeligt op, så vælgerne kan se, at Demokraterne er for kvinders ret til bestemme over egen krop, og at Republikanerne forsøger at skrue tiden 50 år tilbage,« fortæller han.

Og det håber Demokraterne, at de kan bruge som et magtfuld våben.

At det kan få folk af lænestolen og sætte gang i en debat, som kan fortsætte ind efteråret.

Her er der nemlig midtvejsvalg.

»Det lægger op til at blive den helt store politiske sag i år, fordi det er en meget central debat, om hvad det er for et USA, man gerne vil have. Det bliver ikke det sidste vi kommer til at høre til kampen om retten til abort,« siger Illeborg.

Såfremt afstemningen i Senatet og herefter blandt Højesteretsdommerne tipper Republikanernes vej, kan loven allerede slå igennem i løbet af bare uger eller måneder.