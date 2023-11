Er du skarp nok til at svare rigtigt på B.T.s daglige quiz? Test dig selv og vær med i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kroner til Rema 1000.

I USA kæmper en 80-årig og en 77-årig om at blive den næste præsident. Men kan du kende disse øvrige, ældre mænd med magt? Hvem er denne 69-årige fyr? Benjamin Netanyahu, Israel

Ulf Kristersson, Sverige

Recep Tayyip Erdogan, Tyrkiet Denne mand er 74 og har været med i mange år. Hvem er han? Ulf Kristersson, Sverige

Petteri Orpo, Finland

Benjamin Netanyahu, Israel

Olaf Scholz, Tyskland Denne mand fyldte 70 tidligere på året, men hvad er det nu, han hedder? Xi Jinping, Kina

Shinzo Abe, Japan

Han Duck-soo, Sydkorea Her er en mand, som har været en del i fokus i de senere år. Han er 69 år gammel, og han hedder... ...Ulf Kristersson (Sverige)

...Aleksandr Lukasjenko (Belarus)

...Mateusz Morawiecki (Polen)

...Nikolay Denkov (Bulgarien) Manden her vandt et meget tæt valg i 2022. Han er for nyligt fyldt 78, men hvem er han? Alberto Fernandez, Argentina

Luiz Inacio Lula da Silva, Brasilien

Rishi Sunak, Storbritannien

Ulf Kristersson, Sverige

