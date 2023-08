Er du skarp nok til at svare rigtigt på B.T.s daglige quiz? Test dig selv og vær med i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kroner til Rema 1000.

Hvor mange sager er tidligere præsident Donald Trump tiltalt i på samme tid netop nu? 1

2

4

6 Hvilken af følgende kriminelle forhold er IKKE noget, Trump netop nu er tiltalt for i USA? Anklage om sammensværgelse for at bedrage USA

At have betalt en meget storbarmet pornostjerne for at tie stille

At have unddraget af betale skat i 2021

At have forsøgt direkte at ændre valgresultatet i delstaten Georgia

At ulovligt have haft fortrolige dokumenter i sit private hjem En af tiltalerne går på, at han opbevarede fortrolige dokumenter i sit hjem i Florida. Hvor fandt FBI-agenter blandt andet dokumenter? I pejsen

I swimmingpoolen

På toilettet

I sofahynderne I tre ud af fire tiltaler har Trump allerede været i retten første gang for at høre tiltalen. Hvordan stillede han og hans forsvar sig i alle tre sager? Skyldig

Ikke-skyldig Hvem kæmpede Donald Trump mod i wrestlingturneringen Wrestlemania 23 i 2007? Barack Obama

Vince McMahon

Hulk Hogan

Ham den voldelige fra Skagen Smackdown-videoen

