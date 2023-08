Er du skarp nok til at svare rigtigt på B.T.s daglige quiz? Test dig selv og vær med i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kroner til Rema 1000.

Hvor gammel var Jevgenij Prigozjin, da han døde? 52

62

72 Hvad blev Prigozjin oprindeligt kendt som? Putins hundelufter

Putins kok

Putins bedste ven Hvor har den berygtede Wagnergruppen hovedkvarter? Moskva

Skt. Petersborg

Rostov on Don Amerikanske FBI havde tidligere en dusør ude på Prigozjin. Hvad lød den på? 100.000 dollar

250.000 dollar

500.000 dollar Hvem af disse mænd er Jevgenij Prigozjin? Begge i midten

Nederst til højre og øverst til venstre

Øverst til højre og nederst til venstre

Er du god til at gætte ord, så prøv at spille Dagens ord lige her.