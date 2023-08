Er du skarp nok til at svare rigtigt på B.T.s daglige quiz? Test dig selv og vær med i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kroner til Rema 1000.

Hvem er den rigeste af de republikanske præsidentkandidater? Chris Christie

Vibeke Ramaswamy

Donald Trump Hvem er den yngste af de republikanske præsidentkandidater? Nikki Haley

Tim Scott

Vivek Ramaswamy Hvem af de republikanske præsidentkandidater er tidligere vicepræsident i USA? Chris Christie

Mike Pence

Asa Huntchinton Hvem af de republikanske præsidentkandidater er tidligere FN-ambassadør? Nikki Haley

Nikki Haley

Chris Christie Hvem af de republikanske præsidentkandidater deltog ikke i debatten natten til torsdag? Ron DeSantis

Tim Scott

Donald Trump

