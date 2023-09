Er du skarp nok til at svare rigtigt på B.T.s daglige quiz? Test dig selv og vær med i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kroner til Rema 1000.

I løbet af den seneste uges tid frøs minoritetslederen i det amerikanske Senat, Mitch McConnell, pludselig foran kameraerne for anden gang på blot en måned. Men hvor længe gik den 81-årig republikaner i stå for rullende kamera? 10 sekunder

20 sekunder

30 sekunder Det har sat nyt fokus på, hvor gamle amerikanske politikere generelt er blevet. Hvor gamle er de amerikanske senatorer i gennemsnit lige nu? Omkring 50 år

Omkring 55 år

Omkring 60 år

Omkring 65 år Det er den ældste gennemsnitsalder, der nogensinde har været i Senatet. Den ældste af dem alle er demokraten Dianne Feinstein. Hvor gammel er hun? 82 år gammel

85 år gammel

88 år gammel

90 år gammel Ikke kun i Senatet er der for tiden fokus på alder. Også den amerikanske præsident, Joe Biden, bliver ofte kaldt lige lovligt gammel til sit job. Men kan du rangere følgende præsidenter efter alder ved deres indsættelse på posten? NB: Du skal trække dem i rigtig rækkefølge. Yngst øverst, ældst nederst. Bill Clinton

Barack Obama

Donald Trump

Joe Biden Bill Clinton var - i denne sammenhæng - kun 46 år gammel, da han blev præsident. Men hvem er den yngste amerikanske præsident i historien? Bill Clinton

Theodore Roosevelt

John F. Kennedy

Abraham Lincoln

Er du god til at gætte ord, så prøv at spille Dagens ord lige her.