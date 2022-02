B.T. bragte søndag morgen en artikel om, hvordan vores internationale korrespondent Jakob Illeborg var på vej til at komme væk fra Kiev i Ukraine, mens det endnu kunne lade sig gøre.

Det skete ved hjælp af et tog fra hovedstaden, der lørdag aften satte kurs mod havnebyen Odessa i det sydlige Ukraine.

Tidligt søndag var Jakob Illeborg i telefonisk kontakt med B.T.s hovedredaktion i København, hvorfra der på baggrund af samtalen blev skrevet en artikel om hans foreløbige evakuering med tog.

Desværre indsneg der sig nogle misforståelser og fejlciteringer i artiklen fra søndag morgen, som B.T. derfor her for god ordens skyld skal præcisere:

– I artiklen bliver Jakob Illeborg citeret for, at »På vejen til Odessa blev vi pludselig bedt om at mørkelægge hele toget.« Her var der rettelig tale om, at passagerne efter en times kørsel blev bedt om at trække gardinerne for, så toget på den måde kunne blive mørkelagt.

– Videre fremgår det af artiklen, at toget stoppede midt om natten, hvor Jakob Illeborg sammen med de mange ukrainske passagerer skulle ud omgående, selvom toget ikke var nået til Odessa.

»Vores sikkerhedsfolk informerede os om, at vi ikke længere skulle til Odessa, men blev bedt om at stå af på en lille station, der nærmest bare var et trinbræt. Toget stoppede ved en lille station, men ingen blev gennet ud af toget,« understreger Jakob Illeborg.

– I artiklen hedder det også, at Jakob Illeborg over telefonen fra Ukraine fortæller, at han og togets øvrige passagerer blev gelejdet hen til en uopvarmet træhytte, hvor de kunne overnatte på gulvet i to graders varme.

Her præciserer Jakob Illeborg, at gruppen ikke blev gelejdet noget sted hen.

»Vi fandt selv et iskoldt venteværelse, hvor vi tilbragte natten. Jeg sov på gulvet, og det var koldt. Jeg ved ikke hvor koldt, men det føltes som to grader,« siger B.T.s internationale korrespondent.

– Af artiklen fremgår det, at Jakob Illeborg og de øvrige passagerer siden kom et andet sted hen, hvor der var varme og bedre forhold. Af sikkerhedsmæssige årsager kunne det dog angiveligt ikke skrives, hvordan det var kommet i stand – da oplysningerne i værste fald kunne blive brugt mod den person, som havde trådt til og hjulpet dem.

Her understreger Jakob Illeborg også, at der skete en misforståelse i forhold til samtalen med B.T.s hovedredaktion.

B.T.s internationale korrespondent er på vej væk fra Kiev. Foto: Jakob Illeborg Vis mere B.T.s internationale korrespondent er på vej væk fra Kiev. Foto: Jakob Illeborg

»Vi mødte en mand, der er direktør på et atomkraftværk. Han hjalp os og bad os om at slå location fra på vores mobiler, fordi det kunne være et angrebsmål. Derfor sagde jeg til min kollega, at han nok ikke skulle nævne det med atomkraftværket, fordi vi var blevet bedt om det,« forklarer Jakob Illeborg.

– Ifølge artiklen vurderede B.T.s internationale korrespondent søndag morgen, at han var tættere på Odessa end Kiev, men han var angiveligt ikke helt sikker, fordi han ikke kendte sin nøjagtige position.

»Jeg prøvede at sige, at jeg faktisk ikke helt vidste, hvor vi var. Men at vi var et sted mellem Kiev og Odessa. Det var ikke, at jeg ikke kunne finde ud af det. Jeg sagde blot, at jeg ikke præcis vidste, hvor vi var,« pointerer Jakob Illeborg.

– Af søndagens artikel fremgår det også, at Jakob Illeborgs tog aldrig nåede frem til slutdestinationen Odessa, som er en havneby ud til Sortehavet. Han blev samtidig citeret for at sige, at der var indført totalt udgangsforbud i Odessa, og at byen ikke vurderes til at være sikker at opholde sig i.

»Vi blev informeret om, at der ligesom i Kiev var blevet indført udgangsforbud i Odessa, og derfor kunne vi ikke komme videre derfra. Det var derfor, at vi måtte stå af,« forklarer Jakob Illeborg.

– Og endelige hedder det i artiklen fra søndag morgen, at Jakob Illeborgs vej ud af Ukraine blev noget mere besværlig, uforudsigelig og dramatisk end forventet.

»Vi skal i løbet af dagen køres mod det vestlige Ukraine, hvor vi efter planen skal mødes med nogle sikkerhedsfolk, som vil følge os resten af vejen ud af landet,« citeres Jakob Illeborg for at sige i artiklen.

»Det var sådan set rigtigt i øjeblikket. Det endte dog med, at de hentede os på det hotel, som vi havde fundet,« tilføjer Jakob Illeborg, der mandag eftermiddag omsider landede i god behold i Københavns Lufthavn i Kastrup efter at have været over Moldova, Rumænien og Polen på vejen hjem.