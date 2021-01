Efter fire år på posten som en af verdens vigtigste mænd, slutter Donald Trump af med et historisk stort brag. Onsdag er det nemlig blevet vedtaget, at Trump skal for en rigsretssag som følge af sidste onsdags optøjer i kongresbygningen, som man mener, at Trump har opildnet til.

Det er første gang i USAs historie, at en præsident skal for en rigsret to gange.

Et historisk øjeblik, ifølge Jakob Illeborg, B.T.s internationale korrespondent, der måske er lige så historisk, som Trumps måde at være præsident på.

»Det er vildt. Det siger noget om, hvor historisk det er. Det er ikke mere end et år siden, han blev frikendt fra den første, og nu skal han for en igen. Det viser, hvor kontroversiel en figur han er.«

Jakob Illeborg, B.T.s internationale korrespondent, mener, trump har spillet sig selv ud. Vis mere Jakob Illeborg, B.T.s internationale korrespondent, mener, trump har spillet sig selv ud.

»Det er en mærkelig måde at forlade verdens vigtigste job på. Han er en præsident som ingen anden. Det er ikke positivt ment. Vi har med en præsident at gøre, som går mere op i sig selv og sit image, end regler og love som er i landet.«

I sidste ende er det Trump selv der har skabt den her situation. For det er hans egne tilhængeres hærgen og belejring af Kongressen, som Trump nu skal stilles ansvarlig for.

»Det er på hans opfordring, der kom optøjer, og kongressen blev stormet, og det er så med til at fælde ham her. Han har spillet et højt og usædvanligt spil, og det blev så til sidst han egen værste fjende. Det er skæbnens ironi, at det ender sådan.«

Nu slutter han så af med at spille sig selv ud.

Men bare fordi det nu er bestemt, at Trump skal for en rigsret, og en ny præsident kommer til 20. januar, betyder det ikke nødvendigvis, at der kommer ro på. En rigsretssag kan nemlig spænde ben for Trumps planer for at stille op som præsident i 2024.

Et simpelt flertal – kun med én person i overvægt – er nok til at Senatet, kan beslutte, at Trump aldrig mere må stille op som præsident. Hvis han skal dømmes i rigsretten, skal 2 ud af 3 i Senatet være enige om det.

»Det er spændende og lidt uforudsigeligt, hvad der så sker nu. Får han ikke lov til at stille op i 2024, så er Trump reel politisk fortid.«

Og det kan altså komme til at skabe både spændinger og drama i det amerikanske landskab. For selvom mange republikanerne har vendt sig mod Trump efter onsdagen optøjer og belejring af Kongressen, så har han stadig rigtig mange trofaste tilhængere.

»Et stort mindretal støtter stadig op om Trump og synes, at han er blevet bestjålet sit embede. Det vil de ikke nødvendigvis holde op med at synes nu. De spændinger kan blive endnu mere voldsomme de næste dage og uger. Det kan blive meget dramatisk.«

Der skulle efter sigende også være varslet forskellige optøjer både den 17. og 19. januar – altså lige op til Joe Biedens indsættelse den 20. januar.

Hvad oddsene egentlig er, for at Trump enten bliver dømt eller af et simpelt flertal bliver forhindret i at stille op igen, det er svært at spå om. Men ifølge Jakob Illeborg er risikoen for at Trump har et simpelt flertal imod sig en reel risiko for præsidenten. Under dagens afstemning om rigsretten, var der nemlig hele ti republikanere, der stemte for en rigsret.

»Han har modstandere blandt republikanerne, som bare ikke tør sige noget endnu. Det så vi i dag, hvor ti stemte imod ham. Måske er vinden ved at vende, og måske der bliver kø ved håndvasken med en masse republikanere, der skal have vasket deres hænder,« siger Jakob Illeborg.