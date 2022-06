Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Han har fået tæv. Det er meget ydmygende for Boris Johnson.«

Torsdag var der suppleringsvalg i to valgkredse i Storbritannien, og resultatet blev en syngende lussing til premierminister Boris Johnson og hans konservative parti.

Partiet tabte i begge de to kredse:

I Wakefield i det nordlige England gik mandatet til oppositionspartiet Labour, men i den normalt så sikre konservative kreds, Devon, løb Liberaldemokraterne med sejren.

Torsdagens valgresultat er en ydmygelse af Boris Johnson, mener B.T.'s Jakob Illeborg. (Arkivfoto) Foto: DAN KITWOOD Vis mere Torsdagens valgresultat er en ydmygelse af Boris Johnson, mener B.T.'s Jakob Illeborg. (Arkivfoto) Foto: DAN KITWOOD

B.T.'s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, tøver ikke med at kalder resultatet for »tæsk.«

»Det har været Johnsons claim to fame, at han vinder valg. Det, han er med i, det vinder han. I går tabte han til både Labour og Liberaldemokraterne,« siger han.

Illeborg hæfter sig især ved, at det konservative parti mistede næsten 25.000 stemmer i Devon.

»Det er virkelig bemærkelsesværdigt.«

Torsdag var der valg i to kredse i Storbritannien. Foto: PHIL NOBLE Vis mere Torsdag var der valg i to kredse i Storbritannien. Foto: PHIL NOBLE

»Johnsons valgmæssige brynje er forsvundet. Det her er et lille hul i rustningen,« tilføjer Illeborg.

Selv forklarer Johnson torsdagens nederlag som resultatet af inflation, stigende fødevarepriser og det faktum, at flere briter sidder hårdt i det lige nu. Derfor er det naturligt, at regeringspartiet må betale, lyder hans ræsonnement.

Det er dog ikke hele forklaringen, mener Jakob Illeborg, og peger især på den såkaldte »partygate« under coronanedlukningen som en væsentlig årsag.

»Johnson hænger fast i sin premierministerpost med neglene. Der er mange i hans eget bagland, der ikke kan lide ham, men der er ikke rigtig andre, der kan tage hans plads. Derudover plejer han altid at vinde, og på den måde sikre han en masse konservative politikere deres job. De sidder nu og tænker: 'Hvad nu, hvis han ikke vinder længere?'«

My letter of resignation to the Prime Minister. pic.twitter.com/xd5MtM2o3n — Oliver Dowden (@OliverDowden) June 24, 2022

Illeborg bemærker også, at det er begyndt at mure i De Konservative rækker igen.

Partisekretær i det konservative parti, Oliver Dowden, har allerede meddelt, at han trækker sig fra sin post, fordi »nogen må tage ansvar,« som han skriver på Twitter.

Han understreger dog, at hans beslutning er dybt personlig, og at han vil forblive loyal over for det konservative parti.

Boris Johnson har været omgivet af skandaler hele sit politiske liv, men nu tyder meget på, at han ikke kan ryste dem af sig længere.

Han har fået et »alvorligt hak i tuden,« og det kan blive svært for ham at vende skuden, mener Jakob Illeborg.

»Det, at han har tabt et sikkert konservativt sæde i Devon, er ikke godt. Det er virkelig dårligt nyt for Johnson.«