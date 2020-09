På to dage kom både Donald Trump og Joe Biden til min hjemstat Michigan. De ønsker begge brændende at blive USA's næste præsident.

Og forskellen på de to besøg kunne ikke være større.

Mens 76-årige Joe Biden i Detroit-forstaden Warren mødtes med 16 mennesker, hvoraf én var statens guvernør, Gretchen Whitmer, slog præsident Trump portene op til gigant-rally i landbrugssamfundet Freeland (to timer nord for Detroit), hvor knap 10.000 mødte op og dannede en bilkø på næsten femten kilometer.

I Michigan er det teoretisk set stadig forbudt at forsamles mere end 100 personer ad gangen – udendørs.

Der er ikke den store plads til social distancering, når Trump kommer til byen. Freeland, Michigan.

Men ved at slå på den amerikanske grundlovs første punkt, der garanterer alle amerikanere ytringsfrihed, har præsidenten – omend modstræbende – fået lov til at genoptage sine MAGA-fester (Make America Great Again).

Sammenlignet med Trump-sammenkomsterne i 2016 og op til midtvejsvalget i 2018, er de nye rally'er nærmest miniputfester.

Men alle bestanddelene er der stadig: Klassiske rocksange i højttalerne, hundredvis af boder, der sælger T-shirt, flag og klistermærker, bratwurst med surkål og festklædte fans, der nærmest konkurrerer om at virke mest patriotisk og Trump-tro.

I skarp modsætning ved ingen helt præcist, hvor Joe Biden er. Demokraternes kandidat var i byen dagen før Trump.

Joe Biden 'rally' i Warren Michigan. Både guvernør og fremmødte journalister er placeret i hver sin sikkerhedscirkel.

Da undertegnede således forsøgte at få informationer og måske 'komme på listen', var reaktionen fra det lokale demokratiske kontor venlig, men også voldsomt underinformeret.

»Vi ved, at han kommer. Men vi ved ikke hvornår og hvor, sådan helt præcis. Jeg tror ikke, at der er en liste. Der er vist heller ingen tilskuere,« sagde den venlige dame i telefonen.

Og ganske rigtigt. Joe Biden sneg sig nærmest ind og ud af Detroit, dagen før Donald Trump i pomp og pragt landede sit Air Force One bag scenen i Freeland.

Og til den maskeklædte ceremoni i Warren, var der ikke alene kun 16 deltagere. Hver af de 16 deltagere sad også ret op og ned på en lille havestol, der i overensstemmelse med samtlige covid-19-sikkerhedsregler var placeret i en lille hvid sikkerhedscirkel.

Donald Trump i Freeland, Michigan.

»De prøvede at stoppe præsidenten. Men han er simpelthen for smart til de socialister,« sagde en stolt Trump-tilhænger til undertegnede, mens vi ventede i kø til de røde, hvide og blå porta-pottys, der var stillet op uden for hangaren i Freeland.

I Warren flyttede Joe Biden forsigtigt masken, før han stilfærdigt sagde, at hans modstander var fyldt med løgn.

I Freeland (dagen efter) var kun knap tyve procent af tilskuerne iklædt ansigtsmasker. Og præsidenten, der heller ikke havde taget sin maske med, slog ligeledes fast, at hans modstander (Joe Biden) er fyldt med løgn.

To vidt forskellige fremgangsmåder, samme budskab – 'min modstander er farlig'. Efter valget 3. november får vi at se, hvilken metode der fungerede bedst.