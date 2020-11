USA er på den anden ende blot en dag inden det altafgørende valg.

Det kan man blandt andet mærke hos mange våbenforhandlere.

De har nemlig ekstraordinært travlt.

Det gælder i hvert fald dem, B.T. har talt med.

En af dem er John. Han arbejder i våbenafdelingen hos Rural King i Beaver Valley i kommunen Beaver, der ligger i den vestlige del af den yderst vigtige svingstat Pennsylvania.

Beaver County grænser op til en anden meget vigtig svingstat i form af Ohio.

Og i området kan man mærke, at der er nervøsitet inden valget 3. november.

»Det er helt vildt,« siger John.

John er ansat i våbenafdelingen af Rural King i Beaver Valley, Pennsylvania. Han har mærket en voldsom vækst i antallet af solgte våben. Foto: Jeppe Elkjær Vis mere John er ansat i våbenafdelingen af Rural King i Beaver Valley, Pennsylvania. Han har mærket en voldsom vækst i antallet af solgte våben. Foto: Jeppe Elkjær

»Vores salg er eksploderet de seneste uger og måneder. Vi sælger mere end dobbelt så mange våben i forhold til normalt. Folk er nervøse,« siger han.

»Og faktisk har vi problemer med at få nok ammunition,« uddyber han.

En af dem, der har problemer med at få al den ammunition, han vil, er Bill Antwell.

Han bor i den landlige del af Beaver County.

Her kan han lide at gå på jagt og skyde til måls, fortæller han.

»Det er tydeligt at mærke, hvordan folk køber flere våben. De er nervøse for, hvad der sker til valget. Mange er glade for deres ret til at bære våben, men de er også bange for, at den ret bliver taget fra dem,« siger Bill Antwell.

Han er taget i Rural King for at købe mere ammunition. Våben har han umiddelbart nok af.

Han mener, at en af grundene til, at det er svært at få ammunition, skal findes i, at den føderale regering tilbageholder store mængder ammunition.

Bill Antwell har forberedt sig på det værste i forbindelse med valget 3. november. Foto: Jeppe Elkjær Vis mere Bill Antwell har forberedt sig på det værste i forbindelse med valget 3. november. Foto: Jeppe Elkjær

»Myndighederne er bange for, hvad der kommer til at ske i forbindelse med præsidentvalget. Og faktisk hele vejen frem til, en ny præsident indsættes i januar. Så de begrænser mængden af tilgængelig ammunition,« lyder hans teori.

John ved det ikke, men han er tilbøjelig til at være enig.

»Det er mærkeligt, at vi ikke kan få fat i mere ammunition. Det er, som om nogen blokerer for det,« siger han.

Selv frygter Bill Antwell også det værste.

Og det har fået ham til at forberede sig.

Nærmest på dommedagslignende scenarier.

»Ude på min gård har jeg store mængder forråd. Hvis det hele går galt, så kan jeg forskanse mig der i op til seks måneder,« siger han.

»Vores land er på røven,« siger han som en dyster afslutning på samtalen