Stormen på Kongressen i Washington D.C. onsdag er blevet kaldt et angreb på det amerikanske demokrati.

Men hvad var det for nogle personer, som på dramatisk og voldelig vis indtog Kongresbygningen. Det giver deres efterladenskaber i hovedstaden nogle hint om.

I timerne efter Kongressen var blevet stormet af tusindvis af Donald Trump-støtter efter et vælgermøde med præsidenten onsdag, gik oprydningsarbejdet i gang.

Indenfor var dele af Kongressen blevet smadret og endevendt af demonstranterne.

Fire personer havde mistet livet.

Udenfor på gaderne i Washington D.C. var der indført udgangsforbud, mens politi og Nationalgarden var at finde på hvert gadehjørne.

Alligevel var der fortsat tydelige spor efter de mange tusinde demonstranter, hvoraf mange trofast støtter Trumps overbevisning om, at valget 3. november var så fyldt med svindel, at Trump reelt vandt.

Noget, der ingen konkrete beviser er på.

'Stop the steal'-skilt i Washington D.C. Vis mere 'Stop the steal'-skilt i Washington D.C.

Hundredvis af skilte, bannere og pamfletter lå fortsat og flød i hovedstadens gader.

Langt de fleste var bannere, man har set mange gange før, hvis man følger med i, hvad der sker i USA.

'Stop the steal'-skilte lå og flød mange steder.

'Women for Trump', 'Black voices for Trump' og 'Drain the swamp'-skilte i hobetal.

'Reverse the fraud'-skilt i Washington. Vis mere 'Reverse the fraud'-skilt i Washington.

Men så var der også nogle andre skilte.

Nogle meget mere uhyggelige og opsigtsvækkende.

Et bundt af dem fandt B.T. ved trapperne på vej op mod Kongressen.

Med blodrød skrift kunne man blandt andet læse følgende antisemitiske og antimuslimske budskaber:

'Omskæring er Satans værk. Sagsøg dine forældre og hospitalet, FBI og Justitsministeriet, hvis du ikke har forhud.'

Og:

'Ingen forbandede omskårne perverse personer i vores domstole, Senatet eller som præsident. Ingen forhud, ingen fred.'

Klare hadbudskaber mod religiøse minoriteter i USA.

Antimuslimsk og antisemitisk skilt fundet foran Kongressen i Washington D.C. efter stormen på Kongressen. Vis mere Antimuslimsk og antisemitisk skilt fundet foran Kongressen i Washington D.C. efter stormen på Kongressen.

Og fundene blev ved.

På selve området, hvor dagens demonstration var blevet afholdt nær Det Hvide Hus og Washington-monumentet, var der skilte som 'Omgør svindlen, bekræft Trump' og 'Stop tyveriet'.

Og i et mindre træ var der noget helt andet.

Et hjemmelavet fugleskræmsel med et ansigt af den republikanske leder i Senatet, Mitch McConnells, ansigt på. Under ansigtet, stod teksten 'Kujon'.

Mitch McConnell-fugleskræmsel i Washington D.C. - teksten lyder 'coward' eller 'kujon'. Foto: Jeppe Elkjær Vis mere Mitch McConnell-fugleskræmsel i Washington D.C. - teksten lyder 'coward' eller 'kujon'. Foto: Jeppe Elkjær

Formentlig med henvisning til, at McConnell har nægtet at støtte Trump i kampen for at få omstødt valgresultatet.