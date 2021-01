»Vi er stolte af det, der skete. Det er folkets hus, vores hus. Så det er vores ret at være der.«

Sådan lyder dommen fra den hardcore Donald Trump-støtte Victoria Bloom dagen efter, at tusindvis af demonstranter stormede Kongressen i Washington D.C.

Som flere andre Donald Trump-støtter, der deltog i onsdagens demonstration med præsidenten, er hun glad for og stolt over det, der siden er blevet beskrevet som et terrorangreb på USA's demokrati.

Men sådan ser hverken Victoria Bloom, hendes mand, Steve Bloom, eller mange andre Trump-støtter på sagen.

»De har stjålet vores valg. Så det var vores ret at protestere. Og det er vores ret at indtage Kongressen,« siger Victoria Bloom til B.T.

Som mange andre Trump-støtter mener hun, at pressen er medskyldig i, at Donald Trump fra 20. januar ikke længere er præsident i USA.

Derfor vil hun gerne udtale sig, men ikke have taget et billede af sig.

»Jeg vil gerne snakke med dig, fordi du er fra Europa. De har brug for at vide, hvad der sker her i USA i Europa. Hvis I vidste, hvor slemt det står til, så ville I komme os til undsætning,« siger Victoria Bloom, der er fløjet fra Seattle i delstaten Washington på tværs af landet kun for at deltage i Trump-vælgermødet onsdag.

Steve Bloom stolt Trump-støtte, der deltog i demonstrationen onsdag inden stormen mod Kongressen. Foto: Jeppe Elkjær Vis mere Steve Bloom stolt Trump-støtte, der deltog i demonstrationen onsdag inden stormen mod Kongressen. Foto: Jeppe Elkjær

Kort forinden er en af hendes veninder gået fra interviewet med B.T. med følgende ord.

»Mange fra Antifa udgiver sig for at være presse, så lad være med at tale med ham.«

Mens Victoria Bloom ikke ønsker at stille op med ansigt, så har hendes mand, Steve Bloom, ikke noget problem.

Dagen efter demonstrationen, der førte til, at Kongressen blev stormet, og fire døde, har han ingen problemer med at vise sin kærlighed til præsident Trump.

Iført en rød MAGA-kasket og en hættetrøje med påskriften 'Trump 45. præsident', siger han:

Steve Bloom og Jennifer Glide, stolte Trump-støtter. Foto: Jeppe Elkjær Vis mere Steve Bloom og Jennifer Glide, stolte Trump-støtter. Foto: Jeppe Elkjær

»Det var smukt. Det var en smuk demonstration. Og den vigtigste dag i vores liv.«

Hverken Steve Bloom eller Victoria Bloom var med til at storme Kongressen.

Men de kender flere, som var.

»Der var ikke tale om et oprør, som medierne får det til at lyde som, men en fredelig demonstration. Den fredeligste, jeg nogensinde har været med til,« siger Steve Bloom.

Blandt Bloom-parrets nye bekendte er Jennifer Glide. Hun er kørt den korte vej til hovedstaden fra Maryland. Og har i den forbindelse lært Victoria og Steve Bloom at kende.

»Der er mange, som troede, at vores bevægelse ville forsvinde stille og roligt. Men vi kæmper for frihed, for vores grundlov og for, hvad den her nation er, som et frit land,« siger Jennifer Glide.

Hun bor på det samme hotel, JW Marriot, i det centrale Washington D.C. som Bloom-parret.

Netop det hotel blev i forbindelse med demonstrationen onsdag beboet af hundredvis af Trump-støtter.

Jennifer Glide, stolt Trump-støtte, mener, det her kun er begyndelsen. Foto: Jeppe Elkjær Vis mere Jennifer Glide, stolt Trump-støtte, mener, det her kun er begyndelsen. Foto: Jeppe Elkjær

Mange af dem er, mens B.T. taler med Bloom-parret og Jennifer Glide, ved at forlade hotellet.

Trump-flag og bannere pakkes ind i biler, inden de kører fra hovedstaden – uden den revolution, nogle måske havde håbet på.

Men det betyder ikke, at de har givet op.

»Der har været så meget valgsvindel. 400.000 stemmer er blevet udeladt i Arizona. 600.000 stemmer er udeladt i Pennsylvania. Det er grotesk,« siger Jennifer Glide.

»I de kommende dage vil beviserne komme frem,« siger Victoria Bloom og uddyber:

»Donald Trump vil blive indsat som præsident 20. januar. Bare vent og se.«