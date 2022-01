»Jeg lander snart i Arizona. Et af de største og mest entusiastiske publikum nogensinde.«

Sådan lød det i et udsendt citat fra den tidligere amerikanske præsident Donald Trump få timer inden, han lørdag skulle indtage scenen til det første vælgermøde i månedsvis i delstaten Arizona. Men der var et eller andet, som ikke stemte.

Og noget kunne tyde på, at Donald Trump er blevet snydt.

For til vælgermødet på festivalpladsen i byen Florence, hvor B.T. var til stede, var der fint med mennesker. Men ikke voldsomt mange. Og slet ikke rekordantal.

Selv oppe foran ved scenen, hvor Trump skulle tale, var der pladser at få.

Og man skulle ikke mange meter væk fra de første båse, før der var rigtig god plads mellem de mennesker, som var mødt op.

B.T. spurgte Secret Service, der står for sikkerheden, og her lød svaret, at man måske kunne nærme sig 20.000. Men det er langt fra blandt de største vælgermøder, Trump har afholdt.

Og slet ikke i nærheden, kunne Secret Service fortælle.

Denne journalist har været til en række Trump-vælgermøder gennem årene. Og det i Arizona lørdag var formentlig det med færrest tilskuere.

Til vælgermødet i Florence slog Trump mod afslutningen fast, at der mindst var 55.000 – meget langt fra Secret Services’ estimat.

Og billedet herunder er taget, mens Trump fortsat havde omkring 30 minutters taletid tilbage.

Med mere end en halv time tilbage af Donald Trumps tale lørdag, var der godt tømt på pladsen.

Den store fejlslutning kan muligvis skyldes, at Trump slet og ret er blevet snydt.

En gruppe af udstødte republikanere kaldet The Lincoln Project, der arbejder mod Trump, med tusindvis af følgere på sociale medier, gik inden lørdagens vælgermøde ud og opfordrede deres mange sympatisører til at booke billetter til vælgermødet – og så blive væk.

Og noget kunne tyde på, at de havde succes med det.

Trumps estimat var i hvert fald langt fra af være sandt, kunne Secret Service fortælle B.T.

Men det stoppede ikke Trump fra at kalde begivenheden for blandt de største.

»Se hvor mange der er. Så langt øjet kan se. Vi taler om fodboldbaner. Pressen burde vende deres kamera om for at se de mange mennesker,« sagde Trump og fortsatte:

»Nogle af myndighedsfolkene siger, at det er blandt de største publikummer nogensinde. Det fortæller pressen jer ikke,« sagde Trump og slog nok engang fast, at hun ikke kunne have tabt valget i 2020.

»En person, der får så store mængder mennesker til at møde op, tabte ikke et valg,« sagde Trump og tog nærmest forskud på denne artikel:

»Pressen er så falsk. De kommer til at sige, der ikke var ret mange her. Falsk,« sagde Trump.