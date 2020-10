Donald Trumps fans er nogle hårde hunde.

Dét beviste de republikanske vælgere endnu engang, da præsidenten landede Air Force One lige uden for svingstaten, Michigans hovedstad, Lansing. Til endnu et Trump-rally.

For fjerde gang på knap tre uger besøgte Donald Trump således staten, som han i 2016 vandt med blot 11.000 af i alt 4,5 millioner stemmer. Og selvom regnen til tider silede ned, temperaturen kun lå få grader over frysepunktet og vinden ruskede, så stod folk i kø i timevis for at få foden inden for porten til Lansings internationale lufthavn.

»Jeg ville vente i flere dage og ikke bare timer, bare jeg får lov til at se ham,« sagde den drivvåde Michigan-mor, Tracy, der havde medbragt sine to børn og allerede havde ventet i to timer.

Mens Donald Trumps modkandidat Joe Biden stadig begrænser antallet af tilhørere til sine sjældne vælgermøder, slår Trump-kampagnen dørene op på vid gab.

Alle er velkommen. Og ifølge politiet i Lansing mødte knap 10.000 op til Trump-rally i Lansing.

Ligesom tilfældet er overalt, hvor Trump lander sit kampagnefly, måtte flere tusinde af de fremmødte dog nøjes med at følge med udenfor 'det forjættede land'.

Men heller ikke her fejlede humøret noget.

'Trump bærer os igennem de hårde tider,« siger denne Trump-fan til B.T.. Foto: Henning Høeg Vis mere 'Trump bærer os igennem de hårde tider,« siger denne Trump-fan til B.T.. Foto: Henning Høeg

»Vi er her for at vise præsidenten vores støtte. Og jeg håber bare, han ser, hvor mange vi er, og ved hvor højt vi elsker ham,« siger Donna, der lykkeligt poserer sammen med sin datter, der takket være en hjemmelavet dukke ser ud som om hun bliver båret frem af selveste præsident Donald Trump.

»Sådan føles det. Præsident Trump bærer USA på sine skuldre,« siger Donna.

For få uger siden afslørede F.B.I. et plot, der havde til mål at kidnappe og dræbe statens kvindelige guvernør Gretchen Whitmer.

Mindst to af de sigtede var ifølge F.B.I. medlemmer af den højreekstremistiske gruppe The Proud Boys.

Et medlem af den højreekstremistiske gruppe 'The Proud Boys'. Foto: Henning Høeg Vis mere Et medlem af den højreekstremistiske gruppe 'The Proud Boys'. Foto: Henning Høeg

Det har ikke ligefrem gjort gruppens image bedre i de internationale medier.

Men her til vælgermøde i Lansing er gruppens medlemmer tydeligvis velkommen.

Højreekstremisterne har sågar deres egen lille bod, hvor man kan få informationer og eventuelt blive en form for medlem.

Men da jeg som B.T.'s udsendte med stadig hørbar dansk accent (fake news?) stiller nogle spørgsmål, fatter de fremmødte Proud Boys-repræsentanter tilsyneladende mistanke. Og i stedet for praktiske informationer bliver jeg bliver mødt med lammende tavshed og vigende blikke.

Selvom nogle af gruppens medlemmer står anklaget for at ville kidnappe Michigans guvernør, var højreekstremistiske 'The Proud Boys' ikke blege for at vise deres ansigter til Trump-rally. Foto: Henning Høeg Vis mere Selvom nogle af gruppens medlemmer står anklaget for at ville kidnappe Michigans guvernør, var højreekstremistiske 'The Proud Boys' ikke blege for at vise deres ansigter til Trump-rally. Foto: Henning Høeg

I resten af den kilometerlange kø er humøret anderledes højt.

Trods forsøg på forbud fra diverse musikstjerner (fra Village People til Queen), bliver pladsen fortsat indhyldet i klassiske Trump-hits som 'YMCA' og 'I Want to Break Free'.

Folk danser bodstaveligt talt i regnen. En pige viser mig sine nye Trump-sokker. Og alle råber 'Four More Years'.

Én munter hund tilføjer: 'Jeg tror, der går 'another four years' før vi overhovedet kommer ind.'

Det amerikanske valg finder sted 3. november.