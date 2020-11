De improviserede skilte skriger til folk på den travle gade på vej ind i byen.

'Everything $5.'

Sådan lyder teksten på de to store hjemmelavede skilte. De står helt ud til vejen.

De er umulige at overse.

Det samme er symbolikken.

Udsalget, der finder sted i den historiske by Gettysburg, Pennsylvania, gælder al den merchandise, som stedets indehaver Matthew har.

Det er alt sammen med Donald Trump.

Alt skal væk.

Stort udsalg af Trump-varer i Gettysburg, Pennsylvania. Foto: Jeppe Elkjær Vis mere Stort udsalg af Trump-varer i Gettysburg, Pennsylvania. Foto: Jeppe Elkjær

»Det er overstået. Han har tabt valget. Så nu holder jeg udsalg. Det var det,« siger Matthew.

Han stemte selv på Trump. Humøret er skidt, men der skal handles.

Og hvis man vil have sig en hættetrøje med Donald Trumps ansigt, et flag med 'Trump – Pence' eller en 'Make America Great Again'-kasket, så er der gode tilbud at hente.

»Før kostede sweatshirt 20 dollar. En T-shirt kostede 10 dollar. Nu skal jeg bare af med det hele. Så alt koster fem dollar,« forklarer han.

Matthew i neon-trøjen holder stort udsalg af Trump-varer. Foto: Jeppe Elkjær Vis mere Matthew i neon-trøjen holder stort udsalg af Trump-varer. Foto: Jeppe Elkjær

Gettysburg, Pennsylvania, er ellers et republikansk højsæde.

Det er kendt for et af de mest dramatiske slag i den amerikanske borgerkrig.

Og det er stedet for en af de mest berømte republikanske taler i USA's historie, da præsident Abraham Lincoln i 1863 indledte med de nu kendte ord 'Four score and seven years ago ...' og forsøgte at samle en nation splittet af krig.

Ved det netop overståede valg fik Donald Trump 66,4 procent af stemmerne i Adams County, hvor Gettysburg er hovedbyen.

Adams County Republican Commitee havde lukket, da B.T. kom forbi. Foto: Jeppe Elkjær Vis mere Adams County Republican Commitee havde lukket, da B.T. kom forbi. Foto: Jeppe Elkjær

Men det er ikke republikansk stolthed, der overvælder byen i disse dage.

Og lige så symbolsk som Matthews udsalg af Trump-varer er det, at byens republikanske kontor er lukket, da B.T. kommer forbi.

'Trump – Pence'-skiltene stablet op i indgangen.

Demokraternes kontor er åbent. Smilende folk indenfor.