B.T.'s Henning Høeg i Freeland, Michigan.

Det forestående præsidentvalg i USA bliver udkæmpet helt ude på Lars Tyndskids marker.

Og hvis man skulle dømme ud fra de scener, som B.T.s udsendte var vidne til i Freeland, Michigan, natten til fredag, er 74-årige Donald Trump godt på vej til genvalg.

Entusiasmen i det lille landbrugssamfund med 6.969 indbyggere er med andre ord smittende, eller skræmmende, alt afhængig af iagttagerens politiske overbevisning.

»Trump er den eneste, der kan redde USA. Joe Biden har solgt sin sjæl til Antifa og de ekstremistiske socialister, terrorister. Præsidenten er vores eneste håb.«

'Trump er den eneste, der kan redde USA,« siger denne Trump-vælger, der ikke vil have sit navn i avisen. B.T. i Freeland, Michigan.

Sådan siger en Trump-tilhænger, der som de fleste andre i og uden for hangaren i MBS International Airport i Freeland ikke vil have deres navn i avisen.

I 2016 var Donald Trumps vælgere mildest talt skeptiske over for både amerikanske og internationale medier.

I 2020 er den skepsis blevet til flammende foragt. Som journalist gør man derfor klogt i at træde varsomt.

Det er første gang siden coronakrisens start, at Trump besøger staten, der i 2016 var med til at sikre ham sejren. I dagene op til 'festen' har præsidentens demokratiske modstandere haft travlt med at fordømme hans opførsel.

Air Force One dannede dramatisk baggrund for Trumps tale i Michigan.

I corona-hærgede Michigan er udendørsforsamlinger på mere end 100 mennesker således stadig forbudt. Men Trumps kampagne påberåber sig beskyttelse af den amerikanske forfatnings første punkt, der garanterer alle ytringsfrihed.

Derfor har Michigans guvernør, Gretchen Whitmer, kaldt Trumps vælgerfester 'uansvarlige'.

Samtidig svirrer rygterne om præsidentens nedsættende bemærkninger om det amerikanske militær. Og nye båndoptagelser beviser, at Donald Trump allerede i februar var helt klar over coronakrisens alvor, men alligevel valgte at nedtone faren.

Alt det ved de godt i Freeland, Michigan. Men de er tilsyneladende helt ligeglade.

Daniel kørte hele vejen fra Toledo, Ohio (fire timer) for at se Trump tale.

»Det ændrer ingenting. Jeg stemmer på Donald Trump uanset hvad. Og jeg mener uanset hvad. De kan sige de mest forfærdelige ting om præsidenten. Jeg ved, at det er løgn. Intet kan få mig til at stemme på socialisten Joe Biden, han er farlig, og så er han senil,« siger Daniel, der sammen med sin kone, Jennifer, er kørt hele vejen fra Toledo, Ohio for at se præsidenten tale – en kørsel på fem timer tur/retur.

Og Daniel og Jennifer er bestemt ikke alene i deres Trump-entusiasme.

Således er mindst 10.000 vælgere trods coronakrise, 120.000 tilfælde af smitte og knap 7.000 corona-relaterede dødsfald i Michigan alene mødt op her ude på førnævnte Lars Tyndskids mark.

Først sad vi i bilkø i halvanden time. Så stod vi i kø i to timer. Og halvvejs henne – med 5.000 inde og yderligere 5.000 ude – måtte arrangørerne stoppe for al indgang, mens man febrilsk forsøgte at skabe mere plads på både landingsbane og den overdækkede hangar.

Donald Trump i Freeland, Michigan. Præsidenten talte i godt 75 minutter.

Regnen startede og stoppede, mens efterårsvinden blæste. Den lokale senatorkandidat John James advarede med tordenstemme imod 'socialismens iskolde jerngreb', der ville ødelægge 'USA, som vi kender det'. I pauserne spillede Trump – trods sagsanlæg fra kunstnerne – fortsat Queen-sange som 'We Are The Champions' og 'We Will Rock You'.

Der blev selvfølgelig også tid til Lynyrd Skynyrd-sangene 'Freebird' og 'Sweet Home Alabama'.

Og så var det tid til aftenens hovedattraktion, præsident Donald Trump.

For at ingen skulle være i tvivl, parkerede Trump selveste Air Force One knap 100 meter bag scenen.

Sikkerheden er i top.

Den imponerende Boing 747-200 dannede således baggrund for Trumps 75 minutter lange brandtale. Men ifølge flere lokale medieeksperter smittede det legendariske baggrundstæppe ikke nødvendigvis af på talens troværdighed.

»I gør klogt i at stemme på mig igen. Jeg reddede den amerikanske bilindustri, efter min forgænger havde gjort sit bedste for at ødelægge det hele. Jeg har bragt en stor bilindustri tilbage til Michigan, og jeg vil bringe endnu mere tilbage,« sagde Trump.

Men ifølge journalist og radiovært Stephen Henderson er det ikke ligefrem i overensstemmelse med sandheden.

»I februar 2020 var der 2.400 færre job inden for bilindustrien, end der var i januar 2016, da Trump blev præsident. Og efter coronakrisen vil tallene være endnu værre. Det kan vel næppe kaldes fremgang,« påpeger Henderson.

Joanne har fuld tillid til Jesus .... og Trump. På T-shirten står der. 'Jesus er min frelser, Trump er min præsident'.