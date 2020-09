Modstanderne kalder det en 'Trump-kult'. Trump selv kalder det en 'folkebevægelse'.

Og ved denne uges Trump Jr.-rally i Michigan var det let at se, hvorfor så mange amerikanere gerne vil være medlem.

Der bliver danset, drukket og sunget. Og ifølge den amerikanske radiovært og journalist Stephen Henderson er forklaringen enkel.

»Mange amerikanere føler ikke, at de hører til nogen steder. Og da Donald Trump så introducerede udtrykket 'det tavse flertal', så tilbød han samtidig millioner af vælgere noget, de måske ikke havde haft siden teenage-årene, en cool gruppe, de kunne blive medlem af. I dag er det en livsstil,« siger Henderson til B.T.

Mary og Natalie er en del af Trump-fællesskabet. Foto: Henning Høeg

Og til denne uges vælgermøde med præsidentens søn Donald Jr. og rockstjernen Kid Rock i føresædet var tusinder mødt op, klædt i patriotiske røde, hvide og blå farver.

Der var hippier med dreadlocks, der var rednecks med sydstatsflag, der var kærester, aldrende ægtepar med store smil om munden, forsigtige forretningsmænd i jakkesæt og singlepiger i korte Trump-kjoler.

»Alle er velkomne. Og hvis du er her, er du én af os,« siger Natalie til B.T.s udsendte, som hun iøvrigt også tilbyder en iskold Budweiser.

»Der er nok til alle,« siger Natalie, mens hun giver endnu en dåseøl til en fyr, der også blot vil ud med sit fornavn, James.

»Sig aldrig undskyld for at være patroit,« står der på ryggen af James' T-shirt. Linjerne er trukket hårdt op i den amerikanske valgkamp. Foto: Henning Høeg

»Jeg synes, at det er cool. Jeg kan godt lide at være her,« siger James, der ikke vil fotograferes forfra, men til gengæld gerne ser sin nye T-shirt i avisen.

»Never apologize for being a patriot' (sig aldrig undskyld for din patriotisme) står der på ryggen af trøjen, hvor en George Washington-lignende soldat er godt i gang med at affyre en hypermoderne AK-47.

I medierne og i resten af verden undrer mange sig fortsat over, hvordan Donald Trump holder fast på sine tilhængere.

Hver uge dukker overskrifter som disse således op i pressen. 'Præsidenten lyver om covid-19' og 'Præsidenten kalder døde soldater for tabere'.

Trump-fan omgivet af flag – til rally i Michigan. At være Trump-fan drejer sig ikke så meget om politik. Det er en livsstil. Foto: Detroit Inc

»Endelig én med nosser,« står der på denne T-shirt, hvor Donald Trump er forvandlet til grovpoleret rocker. Foto: Henning Høeg

»Under valgkampen i 2016 sagde Donald Trump, at han kunne skyde og dræbe en mand midt på gaden i New York. I bakspejlet er det en voldsom underdrivelse. Donald Trump kan slippe af sted med dét, der er endnu værre,« siger Stephen Henderson.

Og en ny undersøgelse foretaget af research-instituttet Pew Research Center viser, at Henderson måske har ret.

Trump har således aldrig fået opbakning af et egentligt flertal i den amerikanske befolkning. Til gengæld er støtten heller aldrig dukket ret meget under 40 procent. Og i dag er 95 af alle republikanske vælgere på Trumps side, uanset hvad.

»Er du sikker på, at du ikke vil have én til. Vi har også Corona. Og der er en kasse til i bilen,« siger Natalie, der sammen med Mary netop har danset til Detroit-helten Bob Segers 'Old Time Rock'n'Roll'.

Hvis du er her, er du en del af festen. B.T.s Henning Høeg til Trump-fest i Michigan. Enten er jeg vokset, eller også er bilen skrumpet.

Hvem vil ikke være med til en fest som denne.