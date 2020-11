»Hvor er Fox News,« råber manden.

Svaret kommer prompte. Men ikke fra Fox News' udsendte.

»Buuuuuuuuuh!« lyder det fra en lille gruppe personer.

Men de personer er ikke, som man skulle tro, folk på den amerikanske venstrefløj eller Joe Biden-støtter.

Buh-råbet kommer fra en lille gruppe Trump-støtter.

De har Trump-flag, Trump-hatte, Trump-trøjer på.

De er højlydte og passionerede.

Fox News’ udsendte melder sig endelig og går forbi manden, der er en sikkerhedsvagt.

Nogle Trump-tilhængere buhede højlydt Fox News få dage efter valget i USA. Foto: Jeppe Elkjær

Scenariet herover udspillede sig for få dage siden i forbindelse med at Donald Trumps personlige advokat og tidligere borgmester i New York, Rudy Guliani, på vegne af præsidenten afholdt pressemøde i udkanten af Philadelphia.

I baggården hos en automekaniker brugte Guliani lidt mere end en halv time på at fortælle, hvordan han - og hans chef præsident Donald Trump - mener, der er begået omfattende valgfusk ved det netop overståede præsidentvalg. Noget der ikke er konkrete beviser på.

Men det er scenen inden, Gulianis noget bizarre pressemøde, vi skal hæfte os ved.

Længe har den Rupert Murdoch-ejede nyhedskanal Fox News været det foretrukne sted for USA’s højrefløj, når de skulle opdateres på nyheder og holdninger.

Sådan er det formentlig stadig. Men noget har ændret sig.

Som ovenstående eksempel, der i øvrigt fandt sted få minutter inden, de store amerikanske medier - Fox News inklusiv - kårede Joe Biden som USA’s næste præsident, viser, så er der en stigende utilfredshed med højrefløjens nyhedsorgan nummer et.

Det har ulmet længe.

Ikke mindst takket være Donald Trump.

Sean Hannity med Donald Trump. Foto: ETHAN MILLER

På Twitter har præsidenten flere gange over de seneste måneder givet udtryk for, at han mener, Fox News er faldet af på den.

Og i oktober måned i år ringede præsidenten ind til den kontroversielle vært på Fox News Sean Hannity blandt andet for at brokke sig over mediet, hvor Hannity har et meget populært holdningsprogram.

»(Fox News) er et helt andet sted, end I plejede at være,« sagde Trump blandt andet, inden han gik til angreb på et par af Fox News' journalister i form af Chris Wallace og John Roberts.

I sommer skulle Trump ifølge amerikanske medier have ringet til Rupert Murdoch og beklaget sig.

Det opkald skulle have udviklet sig så voldsomt, at Trump på et tidspunkt begyndte at råbe af Murdoch og sige, at Fox News dækning af meningsmålinger skulle være »unfair«.

Trump har derfor adskillige gange i stedet opfordret sine følgere på Twitter til at få deres nyheder på det yderligtgående medie One America Network, kendt som OANN, i stedet.

Og det er netop Fox News’ nyhedsdækning og meningsmålinger, som har gjort dem - i hvert fald midlertidigt - upopulær hos deres egen kerneseere.

Det hele blev yderligere forstærket i dagene efter præsidentvalget 3. november.

Fox News og Sean Hannity vises på storskærm til at Trump-vælgermøde i Michigan. Foto: JOHN MOORE

Som en række andre medier, herunder AP og The Economist, valgte Fox News tidligt i den ellers langstrakte proces at kalde den omstridte og nye svingstat Arizona til Joe Biden.

Den delstat havde Trump-kampagne regnet som sikker i kampen om fire år mere i Det Hvide Hus.

Efter Fox News bekendtgjorde, at de forudså Arizona gå til Biden, blev TV-stationens topchefer kimet ned af rasende Trump-topfolk, som ville have dem til at trække meldingen tilbage.

Men på trods af modvinden fra de vanlige venner, stod Fox News fast.

»Vi er stadig sikre på, at Arizona går til Biden. Vi ryster ikke på hænderne. Vores model passer stadig,« måtte Fox News' ansvarlige for valgdækningen, Arnon Mishkin, forklare adskillige gange på sin egen TV-kanal.

Arnon Mishkin, Fox News' valgchef. Foto: Fox News

Beslutningen har dog ført yderligere brænde til det bål af upopularitet blandt egne seere, som typisk stemmer Trump, mediet oplever lige nu.

B.T. har spurgt en række Trump-støtter om deres holdning til Fox News’ dækning af valget.

Her bliver der blandt andet brugt ord som »forfærdelig« og »elendigt« om, at de kaldte Arizona til Biden og ikke indrømmede, de tog fejl, mener de. Med 98 procent af stemmerne fører Joe Biden i skrivende stund med lige omkring 20.000 stemmer i delstaten.

En lille gruppe Trump-tilhængere var mødt op til Rudy Gulianis pressemøde i Philadelphia lørdag. Foto: Jeppe Elkjær

Tilbage ved automekanikeren i udkanten af Philadelphia er de vrede Trump-støtter ikke færdige.

»Fox News stinker,« råber en meget ophidset mand.

Hans kone står lige ved siden af.

»Fuck Fox News,« råber hun.