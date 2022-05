Staten Louisiana har påbegyndt vedtagelse af lovgivning, der vil straffe alle aborter som mord. Et voldsomt politisk slagsmål venter.

»Vi har ventet 50 år på dette her,« siger Danny McCormick, medlem af kongressen for Republikanerne til Washington Post.

Dermed må banen siges at være kridtet op til en særdeles ophedet debat om abort. Udmeldingen er den mest markante, men blot en af mange fra mindst 26 amerikanske stater, der ventes radikalt at ændre på abortlovgivningen, hvis de får mulighed for det.

Og det ser det ud til, at de får. Meldingen fra Louisiana kommer mindre end 48 timer efter at et læk fra den amerikanske højesteret afslørede fremskredne planer om at omstøde abortlovgivningen.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, skriver fra Washington DC.

Dern såkaldte Roe vs Wade dom fra 1973 gjorde abort lovlig over hele USA, men højesteret vil nu omstøde denne dom. Hvilket vil få meget markante følger.

»Det er vores mening, at loven skal laves om. Det er tid til at vende tilbage til udgangspunktet for den amerikanske forfatning og lade spørgsmålet om abort overgå til de enkelte stater,« skriver højesteretsdommer Samuel Alito ifølge Politico, der bragte lækkede dokumenter

Den amerikanske højesteret er politisk udpeget, og under Donald Trump, der udpegede tre af ni siddende dommere, tippede balancen skarpt til højre politisk.

Abort har i mere end 50 år været omdrejningspunkt for en særdeles ophedet debat i USA, der på mange måder spejler den delte nation. I bibelbæltet midt i landet og i sydstaterne ser mange meget anderledes på abort, end man gør i de frisindede stater ved kysterne som New York og Californien.

Det er første gang i nyere tid, at dokumenter fra højesteret er blevet lækket, og det viser, hvor betændt abortdebatten er i USA.

Her i Washington DC har der de seneste døgn været demonstrationer med både aborttilhængere og modstandere foran højesteret, og debatten ventes at blive helt central i det forestående amerikanske midtvejsvalg.

Donald Trump gjorde abortspørgsmålet til en central del af af sin politiske mission, og da Trump i stigende grad igen ser ud til at have kontrol med Republikanerne, er der lagt i kakkelovnen til, at spørgsmålet om retten til abort bliver omdrejningspunkt for stærkt divergerende holdninger, der truer med yderligere at trække de amerikanske stier fra hinanden.

»Vi står over for en virkelighed, hvor Det Hvide Hus er stærkt begrænset i forhold til, hvad man faktisk kan gøre. Det ligner et delt USA, hvor man i nogle stater har fri abort, mens det i andre er strafbart,« siger Lawrence O’Neil, direktør for Institute for Global Law i Washington til Washington Post.

I Louisiana går Republikanerne målrettet efter at straffe dem, der får udført og udfører abort. Ligegyldigt hvad omstændighederne er. Lovforslaget vil straffe alle, der får udført abort fra svangerskabsøjeblikket som mordere.