Vi skal advare om voldsomme billeder og videoen i artiklen.

Hvert ottende minut dør et menneske med covid-19 i Los Angeles. Dermed er den sydcaliforniske by i øjeblikket det område i USA, der er værst ramt af den pandemi, som nu har kostet mere end 400.000 amerikanere livet.

Det afholder ikke folk fra at undergå kosmetiske operationer, og landets plastikkirurger har mærket en markant stigning i patienter de seneste måneder. Det gælder også i Los Angeles.

»Det er helt vildt. Vi havde travlt før corona-pandemien, men nu kan vi slet ikke følge med,« fortæller plastikkirurgen Ben Talei, da B.T. møder ham i hans penthouseklinik i det eksklusive Beverly Hills.

Her ses en af Ben Taleis patienter før og efter et ansigtsløft. Vis mere Her ses en af Ben Taleis patienter før og efter et ansigtsløft.

Hans speciale er ansigtskirurgi, og før pandemien ramte, kom en stor del af hans klientel rejsende fra hele verdenen. Men selv om han har mistet udenlandske kunder, og han som andre skønhedskirurgiske klinikker i bydelen var underlagt lockdown i tre måneder i foråret, er 2020 hans bedste regnskabsår nogensinde.

Nogle af hans kollegaer har ligefrem dobbelt så mange operationer i kalenderen, som de havde, før coronaen ramte.

»Normalt er plastikkirurgi ellers et felt, der nemt bliver ramt af svingende verdensøkonomi, kriser og sågar valgår,« fortæller Ben Talei, inden han giver sin forklaring på det skønhedskirurgiske boom.

Folk føler sig indespærret. De har ikke noget at lave ud over at se deprimerende nyheder og vil gerne gøre noget, der får dem til at føle sig bedre tilpas. Men de er også blevet meget mere selvbevidste, fordi de deltager i videomøder, er på sociale medier og i det hele taget har bedre tid til at studere sig i spejlet.

Plastikkirurgen Ben Talei i Beverly Hills kan slet ikke følge med den stigende efterspørgsel, han har oplevet under corona-pandemien. Vis mere Plastikkirurgen Ben Talei i Beverly Hills kan slet ikke følge med den stigende efterspørgsel, han har oplevet under corona-pandemien.

Et andet afgørende aspekt er, at flere har nemmere ved at skjule den helingsproces, der følger efter en operation. Simpelthen fordi de arbejder hjemmefra eller slet ikke arbejder.

»Jeg har haft adskillige Hollywood-stjerner, verdenskendte musikere og topatleter, der har fået foretaget større indgreb i de seneste måneder. Indgreb, de ellers aldrig vil have tid til at hele op efter, fordi de har travlt med turneer eller indspilninger,« fortæller Ben Talei.

Men også almindelige mennesker ser corona-perioden som en mulighed for, at de i al ubemærkethed kan komme sig oven på en operation, og Ben Talei oplever især efterspørgsel på ansigtsløft, læbe- og halsløft.

»Selv mænd, der aldrig før har skænket deres udseende en tanke, ser pludselig sig selv på zoom og kommer for at få forbedret og opstrammet deres hud,« siger den efterspurgte kirurg, hvis antal af mandlige patienter er fordoblet under corona-pandemien.«

Shanna Moakler (amerikansk realitystjerne og tidligere eks til Travis Barker og Oscar de la Hoya) før og efter sit ansigtsløft hos Ben Talei. Vis mere Shanna Moakler (amerikansk realitystjerne og tidligere eks til Travis Barker og Oscar de la Hoya) før og efter sit ansigtsløft hos Ben Talei.

Hvis man vil under hans skalpel, kræver det dog en fyldig bankkonto. Et fuldt ansigtsløft koster 155.000–250.000 danske kroner afhængigt af, hvor meget der skal laves. Et miniatureløft af halsområdet koster 100.000 kroner, og for et diskret løft af overlæben lyder regningen på 50.000 kroner.

At en anden anerkendt plastikkirurg fra Beverly Hills forleden afgik ved døden efter at være blevet smittet med corona af en patient, afskrækker ikke Ben Talei. Han understreger, at hans klinik har meget stramme sikkerhedsforanstaltninger og corona-tester alle patienter to gange.

I sidste weekend fik patienten her lavet bl.a. ansigtsløft, næsekorrektion og læbeløft under en 12 timer lang operation. Vis mere I sidste weekend fik patienten her lavet bl.a. ansigtsløft, næsekorrektion og læbeløft under en 12 timer lang operation.

I Danmark er kosmetiske operationer netop sat på pause efter myndighedernes stramning af corona-restriktionerne, og Ben Talei forstår godt, hvorfor nogen kan undre sig over nødvendigheden af hans form for lægearbejde. Han erkender, at det kosmetiske felt ikke er med til at redde menneskeliv på det fysiske plan, men argumenterer for, at det har stor værdi, når det kommer til folks psykiske velvære.

»Ideelt set var vi alle sammen lykkelige, uanset hvordan vi så ud. Men sådan er det ikke, og plastikkirurgi kan fungere som en slags medicin for dem, der kæmper med lav selvtillid. Under corona-pandemien er flere end nogensinde ramt af angst, arbejdsløshed, voldelige forhold og skilsmisser. Hvis vi kan hjælpe dem med at forbedre noget, de drømmer om, gør vi en forskel.«