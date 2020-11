Når amerikanerne går til stemmeurnerne, kan de selvfølgelig stemme på de officielle præsidentkandidater. Men de kan også foreslå dem selv, Mickey Mouse eller Jesus som landets leder.

På amerikanernes stemmeseddel står de officielle kandidater, som vi kender dem. Ved det igangværende valg har hovedkandidaterne selvsagt været den nuværende præsident Donald Trump og Mike Pence mod demokraterne Joe Biden og Kamala Harris.

Men allernederst på stemmesedlen har vælgerne som altid kunnet skrive deres egen favoritkandidat på. Altså en, som ikke er opstillet.

Nogle foretrækker at bruge den stiplede linje til at skrive »none of the above« – ingen af de nævnte – mens andre ublu foreslår sig selv.

Og så er der de mere kulørte forslag. Jesus, diverse sportsstjerner, countrysangere eller tegneseriefigurer.

Der findes ingen totaloptegnelse over, hvor mange af de mere fantasifulde såkaldte ” ”write-in”kandidater, der optræder ved de amerikanske valg. Men eksempelvis viser en optælling fra valget i 2016, at der i Tippecanoe County i Indiana var 1290 ”write in” stemmer ud af distriktets i alt 63.342 afgivne stemmer.

Nogle af stemmerne gik til politikere, der ikke havde opnået kandidatur, men også Mickey Mouse, Alice Cooper og den mexicanske narkobaron 'El Chapo' blev foreslået som nye beboere i Det Hvide Hus.

Især Mickey Mouse plejer at score stemmer i de forskellige stater, og når folk skriver Disney-figuren eller noget andet finurligt ind, bruger de stadig deres stemme til at fremføre et synspunkt.

»Det er jo også en måde at sige noget på. Hvis du stemmer på Mickey Mouse, driller og afviser du systemet. Du sender et signal om, at du er ligeglad med, hvad udfaldet er,« siger Gary Fine, der er professor i sociologi ved Northwestern University i Illinois, til B.T. og tilføjer grinende:

»Men det ville måske give mere mening at stemme på en rigtig person, som eksempelvis George Clooney, end en tegneseriemus. Clooney er trods alt et levende væsen og kunne faktisk blive præsident, hvis han ville og fik stemmer nok.«

Kevin Lanning, som er professor i psykologi og har forsket i vælgeradfærd, har også forskellige bud på, hvorfor nogle amerikanere skriver kulørte forslag på deres valgseddel.

»Det kan være en form for stress-håndtering. En måde at flygte fra den frustration, der kan være omkring et valg. Nogle føler måske, at de ikke kan forstå eller rumme alt, hvad der sker, og så er det nemmere at lave en joke ud af det.«

Han forventer dog at, at der vil være færre jokes ved dette valg end tidligere.

»Den forholdsvis lave valgdeltagelse, vi normalt har i USA, har man kunnet tolke som et tegn på, at folk følte, landet fungerede okay trods alt. Men den rekordhøje deltagelse, vi ser nu, signalerer, at folk er frustrerede. De vil måske påvirke klimapolitikken eller ændre uligheden, og det får dem til stemmeurnerne. Og fordi kandidaterne er langt mere polariserede end før, forventer jeg langt mere alvor og langt mindre 'Mickey Mousing'.«

Det er måske værd at tilføje, at selv fantasien kan vise sig at blive virkelighed. I Tippecanoe County fik rapstjernen Kanye West en enkelt 'write-in'-stemme tilbage i 2016.

Ved valget her 3. november var West opstillet som vicepræsidentkandidat for American Independent på californiernes stemmesedler, ligesom han selv meldte sit kandidatur som en uafhængig præsidentkandidat. Han har dog samlet set kun fået omtrent 60.000 stemmer fra de amerikanske vælgere.