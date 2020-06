Hvis det ikke var for stemmen og de store brune øjne, der kigger ud over ansigtmasken inde bag plexiglas-visiret, kunne det være svært at aflæse seksårige Laylahs humør.

Men det er tydeligt, at Laylah er i godt humør.

Efter 10 dage med brutale sammenstød imellem demonstranter og politi var gårsdagens og nattens demonstrationer i USA nemlig bemærkelsesværdigt fredelige. Og inde bag ansigtsmaske og visir siger Laylah:

»I dag er det sjovt og rart. Sidste gang var det ikke så godt.«

Laylah sammen med sin bedstemor Foto: Henning Høeg Vis mere Laylah sammen med sin bedstemor Foto: Henning Høeg

»Jeg har selv klistret mit navn,« siger Laylah uopfordret, mens hun peger på de seks store glitterbogstaver 'L-A-Y-L-A-H', der pryder visiret.

»Hun er sådan en lille dame,« siger 'Bedstemor Tee', der af barnebarnet har fået besked på at holde sig lidt i baggrunden, imens Laylah selv sidder på fortovskanten helt tæt på de andre godt 1.000 demonstranter, der for 10. dag i træk i Detroit protesterer imod politivold især imod sorte amerikanske mænd.

Sammen med sin far så Laylah også weekendens demonstrationer lidt på afstand. Og her gik det anderledes voldsomt for sig. Og ifølge 'Bedstemor Tee' gik far og datter hurtigt hjem igen.

Men der er sket meget siden weekenden. Der er sket meget siden onsdag.

'Orange is the new blue'. Denne demonstrant fejrer at alle fire betjente nu er anholdt og sigtet. Foto: Henning Høeg Vis mere 'Orange is the new blue'. Denne demonstrant fejrer at alle fire betjente nu er anholdt og sigtet. Foto: Henning Høeg

Således er anklagen mod politibetjenten Derek Chauvin fra Minnesota - der er sigtet for drabet på den sorte amerikener George Floyd - nu skærpet, så den i stedet for mord og manddrab af tredje grad nu lyder mord og manddrab af anden grad. Strafferammen er op til 40 års fængsel.

Derek Chauvin blev forrige mandag filmet, mens han i næsten ni minutter pressede sit knæ ned på den 46-årige Floyd hals, mens denne i håndjern lå hjælpeløs på asfalten. Desuden er Chauvins tre kollegaer, der også var til stede, nu sigtet som medskyldige.

Det var den voldsomme og afslørende videooptagelse af George Floyds død, der startede de værste raceoptøjer, USA har set siden 1968.

Men selv om anholdelsen af de fire politimænd ikke løser USAs mangeårige raceproblem, så har nyheden lagt en dæmper på urolighederne. Og over for B.T. giver flere af demonstranterne i Detroit udtryk for forsigtig optimisme.

Teologistuderende Chris Taylor havde taget sit eget kæmpe-krucifiks med. Foto: Henning Høeg Vis mere Teologistuderende Chris Taylor havde taget sit eget kæmpe-krucifiks med. Foto: Henning Høeg

»Vi har talt om det her problem i flere hundrede år. Men for første gang i min livstid fornemmer jeg, at der rent faktisk er håb forude. Måske kan vi virkelig forandre tingene.«

Sådan siger den teologistuderende Chris Taylor, der havde taget sit eget kæmpe-krucifiks med til demonstrationen.

»De ser klart bedre ud i orange,« siger en demonstrant, der ikke vil ud med sit navn, men gerne vil fotograferes med sit skilt, hvor man ser alle fire betjente i orange fangedragter.

»Kampen er kun lige begyndt. Men se dig omkring. Her er unge, gamle, sorte, hvide, asiater og folk af mellemøstlig afstamning,« siger Angel, der bærer et skilt med påskriften 'Dræb ikke vores mænd, dræb ikke vores sønner'.

»Dræb ikke vores mænd, dræb ikke vores børn,« står der på Angels skilt. Foto: Henning Høeg Vis mere »Dræb ikke vores mænd, dræb ikke vores børn,« står der på Angels skilt. Foto: Henning Høeg

I Minneapolis, Minnesota blev der i går afholdt en mindehøjtidelighed for George Floyd. Her talte både Floyds voksne sønner og hans brødre ved den guldbelagte kiste.

De opfordrede alle til fortsat fredelige demonstrationer.

Og selv om deltagelsen over hele USA stadig var massiv, og selv om stemningen imellem demonstranter og politi især i New York og Los Angeles til tider var spændt, så udeblev volden og hærværket.